Les 4 Cités de la Gastronomie réunies à Tours

Deux ans après une première rencontre en Touraine, les 4 villes désignées Cités de la Gastronomie (Tours, donc, mais aussi Dijon, Rungis et Lyon) se sont retrouvées ce mardi pour une réunion à la Villa Rabelais, le siège de la Cité tourangelle sur le boulevard Béranger.

Des rendez-vous comme celui-ci, il s'en déroule tous les 6 mois afin de faire le point sur l'avancée des projets. Et Tours ne manque jamais de rappeler qu'elle a déjà son lieu de villégiature (la villa Rabelais, donc) et des événements de lancés (deux Grands Repas réalisés avec le même menu servi dans tout le département et bientôt un festival musical et culinair,e les Francos Gourmandes en septembre). De leur côté, les autres villes avancent avec un projet d'ouverture en 2019 pour Lyon et Dijon, plutôt 2024 pour Rungis qui comptent voir grand notamment en matière d'immobilier alors que Tours a fait plus modeste (mais veut quand même aménager des cuisines hi tech).

Après 4h de réunion, les participants (Université de Tours, commerçants des Halles, Office du Tourisme, Confrérie du Nougat de Tours, La Bourdaisière...) ont profité d'un buffet tourangeau. Maintenant on attend surtout de voir concrètement ce que ça va donner. Si des coopérations véritables peuvent naître entre les différentes villes (événements en commun ?). Ou si chacun se fera concurrence à l'avenir. 4 ans après la naissance du label on attend, ça mijote...