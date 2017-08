A la banque, à la gare, sur les places : le best-of de la Fête de la Musique à Tours

Et ça va commencer dès le milieu de l'après-midi.

Le programme complet de la Fête de la Musique de Tours est sur le site de la ville. Il est riche, très riche, alors on vous aide un peu à y voir plus clair avec une petite sélection d'événements, de groupes qu'on aime, de propositions insolites...

Par exemple, que pensez-vous d'un concert à la banque ? Voilà qui change un peu de l'ordinaire et c'est la bonne idée de la Société Générale qui convie le DJ Stéphane Craven entre 15h et 18h avec en prime des rafraîchissements offerts aux spectateurs (vu la température annoncée, ce ne sera pas de refus). Tout ça dans l'agence du Boulevard Heurteuloup, en plein centre-ville.

Non loin de là, la SNCF fait aussi sa Fête de la Musique dès 13h et le piano sera à l'honneur avec la Chorale du Champ Girault qui s'installera autour de lui. Le groupe Ramon et les Cigales enchainera à 18h30 avec la variété française des années 60. Des prolongations sont par ailleurs prévues jeudi pour les retardataires (qui a dit que la SNCF était en retard, roooh !) avec la performance de 30 élèves musiciens de 14h à 16h.

Puisqu'on parle d'élèves, l'école Tous en Scène fait aussi son numéro au Nord de la Loire, Place Choiseul... Premières notes à 18h, Manon Klément se produira à 19h30 avec son répertoire rock des années 50 à aujourd'hui, signalons aussi Origami Band à 22h.

Fidèle à ses principes, Arcades Institute va investir la Place de la Monnaie tout près de la Place Plume avec ses musiques anciennes, style Renaissance par exemple de 19h à 19h45 mais aussi des tubes pop-rock en acoustique avec William Desprez à 20h. A 22h, Kosmik Vortex proposera une sacrée expérience avec son rock psychédélique opéra "puissant et mystique".

Dans la série "découvertes", petit tour du côté de la Place de la Victoire à 20h30 avec le rock alternatif de Kill The Shade qui vient par ailleurs de sortir son 1er clip.

Dans la série "joli coin", direction la terrasse du bar le Court-Circuit (juste à côté du lieu précédent) pour un concert à 18h avec l'association Genepi, à 20h avec Jungle Book qui est toujours une réussite en live. (Un grand nombre de bars et restaus (Frères Berthom, Serpent Volant, The Pale, Corneille...) organisent d'ailleurs des concerts, afin d'allier l'utile à l'agréable).

Dans la série "joli coin, bis", direction le Jardin de la Préfecture à 19h pour l'Orchestre d'Harmonie ou l'ensemble de violoncelle du Conservatoire au même moment à l'Hôtel du Grand Commandement (puis les trompes de chasse à 21h pour les amateurs).

Et puis plein de choses aussi dans les quartiers, des Prébendes à Beaujardin en passant par Febvotte et les Rives du Cher et le Sanitas. Vous pouvez aussi filer aux Deux-Lions, à l'Heure Tranquille, pour profiter de l'excellent set de Toukan Toukan dès 19h.