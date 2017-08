US Tours Rugby : un bus pour la finale du championnat de Fédérale 3

Le club a les moyens de ramener le titre.

Après la victoire dimanche dernier en demi-finale, l'US Tours Rugby affrontera Périgueux en finale du championnat de France de Fédérale 3 ce dimanche 25 juin.



Quel que soit le résultat de ce match où l'UST rencontrera un club qui n'a perdu qu'un match lors des phases régulières et finales, l'UST clôturera une saison remarquable, où lui aussi n'a pas perdu grand chose. Un bus de supporters partira du stade Tonnelé à 10h.



Dans son bilan de la saison, le club précise que sur le plan financier "La fidélité des institutionnels, l'engagement aux côtés des « Oranges et Bleus » de plus de 120 partenaires et une réduction sévère des dépenses" ont permis "un renouveau" même si ce n'est pas suffisant pour que le club puisse remonter en Fédérale 2. Même avec le titre dimanche, il pourusivra donc en Fédérale 3 une saison de plus pour confirmer le redressement financier mais aussi réaliser d'autres objectifs :



- Renforcer l'encadrement des équipes de jeunes, la formation étant un axe prioritaire de développement du club

- Continuer à promouvoir un projet de jeu plaisant et qui gagne pour l'ensemble des équipes « orange et bleues »

- Consolider l'apport des bénévoles en les intégrant statutairement dans la vie du club

- Élargir le groupe des partenaires

- Préparer les festivités des 120 ans du club en 2018 (4° club de rugby créé en France)