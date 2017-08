Tours FC : Rodéric Filippi prolonge, Hameur Bouazza arrive

Les annonces commencent.

Il a fait partie des artisans ayant permis au Tours Football Club de conserver sa place dans le championnat de Ligue 2 pour la saison 2017/2018 : ce mardi Rodéric Filippi a signé pour rester à la Vallée du Cher, où il reprendra l'entraînement dès ce jeudi avec ses coéquipiers en attendant la reprise des matchs officiels le 28 juillet, face au Havre, à domicile.

"Arrivé libre de tout contrat en 2016-17, le défenseur de 28 ans formé à l’AC Ajaccio a poursuivi au Gazélec où il a participé à 4 montées avec le club Corse" précise le club dans un communique.



"Avec 21,9 ballons gagnés par match, Rodéric Filippi est le défenseur comptabilisant la meilleure moyenne du championnat en matière de duels remportés" la saison dernière poursuit le Tours FC.

L'équipe tourangelle a par ailleurs annoncé sa première recrue : Hameur Bouzza, Né à Evry, le joueur de 32 ans comptabilise plus de 400 matchs au plus haut niveau. International algérien (15 sélections, 2 buts), il revient en Ligue 2 qu'il avait quittée la saison dernière en milieu d'année. Il a notamment participé à la montée du Red Star en 2014-2015 et y est resté en 2015-2016 avec 10 buts. Depuis, il était en Tunisie.