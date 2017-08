Un nouveau fast food « détox » dans le Vieux-Tours

Il est devenu tendance en quelques jours seulement et on l'a testé pour vous.

Un nom à consonance scandinave et qui sonne comme un baiser quand on le prononce : SmÄak Natural Food c’est la nouvelle bonne idée du Vieux-Tours, au 35 Rue du Grand Marché. Ca faisait quelques mois que l’ouverture de cette nouvelle cantine était annoncée sur les réseaux sociaux. Un buzz efficace et plutôt mérité.

Ouvert depuis une semaine, l’endroit est vraiment agréable. Grandes tables en bois brut, sièges confortables voire fauteuils suspendus : mieux vaut arriver tôt pour avoir une bonne place (et ne pas attendre trop longtemps son plat, car le service prend un certain moment…).

Sur la carte, plusieurs solutions à déguster sur place ou à emporter : de grandes salades dans de jolis saladiers en bois, des sandwichs baptisés Brods ou des soupes. 6 recettes sont proposées (avec du saumon Label Rouge d’Ecosse, de la volaille Label Rouge ou du bœuf bio de Bourgueil en carpaccio. Mais aussi du tofu pour les végétariens). A cela on ajoute les assortiments de légumes du moment, de la salade, du riz ou du quinoa, des herbes… Bref, beaucoup de verdure et de fraîcheur avec des ingrédients qui viennent du marché ou de la région (pour les intrépides il y a aussi la recette du moment, ou la possibilité de composer son propre mix à partir de 4€20 selon la formule choisie).

On a goûté la recette Gravlax (saumon, courgette, melon, salade, riz, algues, graines de sésame…). Le prix : 11€90 en salade, 8€90 en sandwich (pas donné, d’autant que c’est sans boisson ni dessert). On comprend pourquoi la salade est plus chère : le sandwich est très léger et comble difficilement l’estomac, à l’inverse de la salade beaucoup plus généreuse. Cela dit, d’un côté comme de l’autre, au niveau du goût c’est un sans faute avec un pain gaufré au charbon végétal excellent et une garniture vraiment estivale. Le saumon mariné est fondant, les légumes sont croquants et savoureux, l’assaisonnement est bien présent sans être trop prenant.

Pour accompagner tout ça, plusieurs solutions : des sodas comme le thé glacé de La Loère, des jus de pomme ou bières bio mais aussi des jus et eaux détox maison à choisir selon les saisons (pomme, épinards, concombre et herbes aromatiques, par exemple). On peut aussi agrémenter son repas de hors d’œuvre (soupe, salade au chèvre, houmous) ou de desserts (très bonnes barres de céréales maison aux fruits secs mais aussi le Kex, pain brioché gaufré et chocolat noir 60%). Bref, un endroit tendance et chaudement recommandé avec de bons produits et un service agréable. Prévoyez juste plusieurs tickets restau au moment de payer l’addition (la page Facebook de SmÄak Natural Food est ici).

Olivier COLLET