LEGISLATIVES : Les résultats à Tours

Le député sortant est battu par Philippe Chalumeau.

Pour ce second tour des législatives en Indre-et-Loire, 5 députés doivent être élus par les Tourangeaux. Voici les résultats dans la 1ère circonscription contenant une grande partie de la ville de Tours et voyant s’opposer le député PS sortant Jean-Patrick Gille et PhilippeChalumeau pour La République En Marche, parti du président.



Abstention : 58,92% (plus que la moyenne départementale)

Votes blancs : 7,10%



Jean-Patrick Gille : 46,07%

Philippe Chalumeau : 53,93%



Ca s’est joué tout de même à 2 000 voix. L’abstention est plus forte de 15 points par rapport à 2012.