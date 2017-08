LEGISLATIVES EN TOURAINE : Le 2ème tour en direct

Abstention, résultats, réactions... On vous dit tout au fil de la journée.

C'est la dernière fois qu'on vous demande d'aller voter avant 2019 et les élections européennes. Ce dimanche 18 juin, c'est le second tour des élections législatives, scrutin qui permettra de connaître le nom des 5 députés qui représenteront l'Indre-et-Loire à l'Assemblée Nationale. Dans les 5 circonscriptions du département, ce sont des duels qui sont organisés. Trois opposent La République En Marche à l'alliance LR-UDI, un voit s'affronter LREM et le PS et le dernier LR-UDI face à une candidate socialiste se revendiquant de la majorité présidentielle. Certains de ses matchs s'annoncent plus serrés que d'autres mais les résultats ne seront connus qu'à partir de 20h, et d'ici là on est dans l'attente.

Comme chaque jour d'élection, Info-Tours.fr vous fait vivre le scrutin en direct ci-dessous...

21h25 : Résultats à 100% pour la 3ème circonscription du Lochois ou de Chambray : Sophie Auconie est élue députée face à Marisol Touraine, élue en 2012. La centriste présidente de l'UDI37 l'emporte avec 56,59% des voix, soit 5 000 bulletins d'avance sur l'ancienne ministre de François Hollande se réclamant de la majorité présidentielle mais investie par le PS. C'est la seule circonscription du département sauvée par la droite qui avait deux députés avant ce scrutin. Le nombre de votes blancs est élevé : 8,5% et l'abstention est forte aussi, 54,38% soit 15 points de plus qu'il y a 5 ans.

21h04 : Nouveaux résultats partiels de Tours avec près de la moitié des bulletins dépouillés. 53,44% pour Philippe Chalumeau, 46,56% pour le sortant socialiste Jean-Patrick Gille qui rattrape un peu son retard sur le candidat du président Macron. Toujours une forte abstention : 61,6%, 6,68% de votes blancs.

20h49 : Résultats définitifs sur l'Amboisie avec l'élection de Daniel Labaronne du parti présidentiel qui fait 56,86% face à la sortante LR-UDI Claude Greff avec 43,14%. L'écart est de presque 5 000 voix. 7,97% de votes blancs et 55,06% d'abstention, c'est plus qu'au premier tour.

20h37 : Les premiers résultats à Tours sont tombés avec 28,79% des bureaux dépouillés donnant une avance à Philippe Chalumeau pour En Marche avec 54,23% des voix soit environ 500 bulletins d'avance sur son rival socialiste Jean-Patrick Gille. 7% de votes blancs et abstention très très forte à 61,34%.

20h30 : De nouveaux résultats partiels nous sont parvenus. Ils confirment les précédents : Daniel Labaronne d'En Marche fait tomber la sortante Claude Greff sur l'Amboisie avec 56,23%, 55% d'abstention. La défaite de Marisol Touraine se précise sur le Lochois avec 56,22% pour sa rivale de droite Sophie Auconie. Fabienne Colboc soutenant le président s'impose en Chinonais avec 56,49% selon ces résultats non définitifs. Hervé Novelli est donc battu pour la droite, l'alliance LR-UDI tombant aussi sur la circonscription N°5 à droite depuis très longtemps grâce à Philippe Briand mais Sabine Thillaye d'En Marche est clairement devant Fabrice Boigard avec 58,7% des voix, soit 4 000 bulletins d'avance.

20h20 : On notera que dans les principales villes de la 3ème circonscription, Marisol Touraine est nettement battue par Sophie Auconie, alors qu'elle était députée sortante (mais passée ministre elle a été remplacée par Jean-Marie Beffara). La légitimité de Sophie Auconie est tout de même relative face à l'abstention massive et le gros nombre de votes blancs : 10,79% à Loches par exemple, c'est énorme !

20h10 : Il est donc clair que très peu de Tourangeaux se sont déplacés ce dimanche et beaucoup n'ont pas réussi à choisir, les votes blancs étant à un niveau très élevé, même plus élevé que pour la présidentielle. Le parti du chef de l'Etat est à priori élu dans trois des 5 circonscriptions, peut-être 4 avec Tours et LR-UDI sauverait une circonscription, la 3ème, en chipant assez clairement la place de Marisol Touraine qui était investie par le PS avant de se dire pro-Macron et de susciter la colère de son parti qui compte l'exclure. C'est donc une double déconvenue pour elle. Défaite quand même pour la droite et le centre qui jusqu'ici avaient deux députés dans le département mais n'auraient désormais qu'une élue.

20h00 : Les premiers résultats (non définitifs) en Indre-et-Loire, comprenant la plupart des petites communes du département à l'exception des plus grandes (comme Tours) donnent :

2ème circonscription (Amboise, Château-Renault...) : Daniel Labaronne, soutenu par le président Macron, est devant avec 55,41% contre 44,59% pour son adversaire LR-UDI Claude Greff soit 2 700 voies d'avance avec 55% d'abstention. La députée sortante est donc battue. Il y a 8% de votes blancs.

3ème circonscription (Loches, Chambray...) : Marisol Touraine, élue il y a 5 ans avec le PS et qui soutenait la majorité présidentielle cette fois-ci serait nettement battue par Sophie Auconie (LR-UDI) qui fait 56,49% contre 43,51% pour l'ancienne ministre, soit plus de 3 000 voix d'écart. 52% d'abstention, 7,78% de votes blancs.

4ème circonscription (Chinon, Joué...) : Fabienne Colboc (LREM) battrait nettement Hervé Novelli (LR-UDI) avec 55,95% contre 44,05%, 2 400 voix d'avance, 54% d'abstention et quasi 9% de votes blancs.

5ème circonscription (Bourgueil, St-Cyr-sur-Loire...) : 57,82% pour Sabine Thillaye soutenue par Macron, 42,18% pour Fabrice Boigard (LR-UDI). 57% d'abstention, quasi 9% de votes blancs.

Les premiers résultats de la 1ère circonscription (Tours) qui voient s'affronter Philippe Chalumeau (LREM) et Jean-Patrick Gille (PS) seront connus plus tard car les bureaux fermaient à 19h mais les premières tendances laissent supposer, selon nos observations, une avance de Philippe Chalumeau dans un contexte de forte abstention.

17h10 : On notera que la participation en Touraine est supérieure à la moyenne nationale qui est d'un peu plus de 35% à 17h. Mais c'est tellement bas qu'on ne sait pas trop s'il faut s'en réjouir...

17h00 : Il y a toujours aussi peu de monde dans les isoloirs d'Indre-et-Loire. A une heure de la fermeture de la plupart des bureaux de vote, 38,39% des électeurs se sont déplacés. Ce chiffre est en retrait de 8 points par rapport à dimanche dernier à la même heure, c'est 13 points de moins qu'en 2012, 14 points de moins qu'en 2007. Le vide intersidéral. Ce chiffre est néanmoins très légèrement supérieur à la moyenne régionale de 38,1% de participation à 17h., 4 points de moins qu'au 1er tour. En Eure-et-Loir, seuls 35% des inscrits sur les listes électorales ont voté.

12h09 : Si on compare avec les précédentes élections, ce taux de participation tourangeau de 17,54% est inférieur de dix points au taux enregistré à midi au second tour des législatives en 2012, 9 points de moins par rapport à 2007. Il y a 5 ans, au final, 60% des électeurs tourangeaux s'étaient déplacés, comme au 1er tour. La semaine dernière, 51,39% des électeurs avaient réalisé leur devoir de citoyen dans le département, seuls deux départements de la région ont fait mieux.

12h00 : Première info de la journée : le taux de participation à midi. Et ce n'est pas glorieux, du tout. 17,54% d'électeurs sont allés voter en Touraine en 4h c'est 3,5 points de moins que la semaine dernière à la même heure (sachant que c'était à ce moment-là déjà un chiffre alarmant).

L'Indre-et-Loire n'est pas le plus mauvais élève de la région : seulement 16,27% de participation en Eure-et-Loir, mais quasi 23% dans l'Indre. La moyenne régionale est de 18,9%, contre 20,45% en 1er tour (donc également en baisse).

Le prochain chiffre sera connu à 17h, les bureaux sont eux ouverts jusqu'à 18h, 19h dans 11 communes dont Tours, Amboise ou Joué-lès-Tours.