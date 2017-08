3 jours de Bal Bitume Place Velpeau

Un nouvel événement qui se poursuivra cet été. Et c'est gratuit.

Yoga, pilates ou musique : il va se passer pas mal de choses en ce début de semaine Place Velpeau. Le quartier accueille le Bal Bitume, premier du nom, un événement « participatif » mis au point par l’association Ej Acced qui veut développer les rencontres, les échanges et le partage.

« Le Bal Bitume a été créé pour fédérer musiciens, artistes et citoyens autour d'une démarche collective » explique Albert Dongmo qui l’organise. « C'est l'idée même qui est donnée à chacun de venir recevoir de l'autre, autour de la piste de danse, ce qu'il a à proposer de passionnel, en amateur ou en professionnel. Que chacun reparte avec le sentiment d'avoir contribué au bonheur de l'autre, inconnu au départ. »

La Fête de la Musique ayant lieu mercredi, ce petit festival urbain se greffe au grand événement et débute donc dès ce lundi, pour trois jours. Des événements sont aussi prévus en plein été, le 14 juillet et le 18 août, pour les vacanciers.

« Le Bal Bitume étant une fête des citoyens et de la famille, quoi de plus naturel que de se réunir au cœur de la cité, et comme dans certaines contrées tropicales, sur la place du village pour y célébrer le Bal, ici renommé Bal Bitume ? » interroge Albert Dongmo.

Au programme donc dès ce lundi à 18h30, bal fitness avec yoga, pilates, musiques de relaxation avec une professeure allemande. Prix libre au chapeau. Durée : 1h30. La soirée se poursuivra à 20h avec une impro danse et Yvette L dès 20h45.

Mardi, ce sera bal exco pour expo-concert, l’occasion pour tous ceux qui ont un instrument de musique de l’exposer, de raconter son histoire. Ca commence à 18h30. Ensuite, tout le monde jouera ensemble pour un grand bœuf sur la place à 19h. A 20h, Max-Io, 20h30 : percussions africaines avec les élèves de Yaman et les membres du groupe Kanou. Shuva sera ensuite en concert à 21h.

Enfin mercredi, tout commence dès 14h avec une scène ouverte, pour chanteurs, danseurs ou associations. Des dégustations de différents produits seront aussi proposées. Au programme notamment : Djanga Project, ArthKena, Fatima, Richy’M, Edgar Lucilla, Carmen, Bob Paterson…

Infos et réservations pour les créneaux scéniques : 07 83 47 48 20.

L’événement est soutenu par Info-Tours.fr.