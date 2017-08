A Tours et Montbazon, spectacles cherchent bénévoles

Pour monter des spectacles estivaux.

A Tours, le spectacle L'Ombre du Manteau autour de St Martin de Tours s'apprête à reprendre dans le beau cadre de l'Abbaye de Marmoutier. Il s'agit d'un parcours-spectacle nocturne mis au point par la compagnie Sirènes. Mise en lumière, jeux d’ombres et d’images, musiques et textes entraînent petits et grands dans un voyage à la découverte des Hommes qui ont fait l’histoire du Grand Monastère…



Un appel est lancé aux bénévoles qui souhaitent s’impliquer dans ce projet culturel. Il s’agit d’accompagner la mise en place du spectacle (aspects techniques et logistiques) et d’aider au bon déroulement des représentations (accueil, renseignement et encadrement du public).



Mise en place du spectacle : du 09 août au 16 août. Représentations : les 17,18, 19, 25, 26 et 27 août à 20h30. Chacun peut participer dans la limite de ses disponibilités et de ses envies. Toute aide sera la bienvenue. Pour tout renseignement : service patrimoine de la Ville de Tours. Tel. : 02.47.21.61.88. Courriel : f.dufreche@ville-tours.fr



Une réunion d’information est organisée ce lundi 19 juin à 19h30 Salle Anatole France A, à l'Hôtel de Ville de Tours.

Par ailleurs, pour le montage d'un projet artistique à Montbazon, des chanteurs et chanteuses bénévoles ainsi que des danseuses et danseurs sont recherchés par la Cie CIA F, une compagnie de danse et création contemporaine située à Paris et qui participe pour la deuxième fois au Dôme Festival, qui permet aux artistes et compagnies de créer un spectacle en résidence avant des représentations publiques. La résidence est prévue du 19 au 26 juillet, chaque après-midi, de 15h à 18h aux Deux-Îles à Montbazon.

Objectif : mettre au point Heimat, une performance multidisciplinaire qui combine happening, musique chorale et danse. L'idée générale d'une communauté de femmes qui défend son territoire. Pour postuler : ciafmk@gmail.com