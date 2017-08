Pompiers de Tours Nord : deux départs en retraite

Ils ont été honorés mercredi soir.

Mercredi soir, à la Caserne de Nord Agglo, en qualité de Chef de Centre du CSP Nord Agglo, le Capitaine Hélène Sabourin s'est exprimé fièrement devant une centaine de personnes pour honorer deux jeunes retraités.



Collègues, anciens, famille et amis étaient rassemblés. Le commandant Stéphane Philipps, commandant du groupement Nord et ancien chef de centre du CSP Nord Agglo a également tenu à être présent ainsi Xavier Giraud de l'Amicale des Sapeurs Pompiers de Tours.



Les adjudants-chefs Gilles Ribote et Philippe Jacques quittent donc le corps des sapeurs-pompiers après plus de 35 ans de carrière chacun, principalement au sein des sapeurs-pompiers de Tours Nord.



Les étapes de leurs parcours, les faits marquants, leurs expériences, leurs personnalités et souvenirs ont été retracés. « La gentillesse les caractérise tous les deux » a souligné le commandant Philipps.



Une jolie citation de Susan Miler leurs a été adressée afin de conclure ce discours très émouvant, à savoir « Les clés de la retraite, c'est de trouver de la joie dans les petites choses ».



Un moment convivial et solennel qui s'est achevé autour d'un buffet dinatoire offert par l'Amicale des Sapeurs Pompiers de Tours.

Quelques images ci-dessous...

Patricia PIREYRE