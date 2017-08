Tours sur Plage, saison 3 : visite guidée

Les hamacs sont de retour sur la rive Nord de la Loire.

Voilà, on a retrouvé notre endroit préféré pour faire une sieste en plein air à Tours. Jusqu’au 3 septembre, La Plage a rouvert sur la rive Nord de la Loire, au bas du Quai du Portillon, à 3 minutes du Pont Wilson (Tram Place Choiseul). Vous pouvez y réserver votre place 7 jours sur 7 dès 11h et jusqu’à la tombée de la nuit.

Tours sur Plage, c’est la guinguette version hyper calme depuis 2015, sur la rive d’en face. Il y a aussi à boire (du sirop au coteaux du layon en passant par la bière, les boissons à l’anis et les jus de fruit) et à manger (cette année c’est Séverine, une ex de l’émission Masterchef, « tourangelle depuis un mois » qui tient la cuisine et compte bien faire partager sa passion des épices) et tout ce qu’on achète, on peut le déguster dans l’herbe, sur un petit bateau ou au bord de l’eau. Mais aussi amener son pique-nique (cette année, plusieurs tables ont d’ailleurs été rajoutées).

Tours sur Plage c’est donc ça : un coin de nature joliment aménagé sans être surchargé, avec ses parasols colorés, ses hamacs, ses chaises suspendues, ses transats, ses livres, ses jeux de société, ses boules de pétanque colorées pour les enfants, bientôt de nouveaux jeux d’eau et d’adresse… On s’y rafraîchit, on s’y détend, on s’y repose, on y joue, on s’y promène… On s’y baigne, aussi, même si c’est officiellement interdit mais les îles naturelles créées par la Loire au niveau très bas sont forcément tentantes pour les intrépides.

Repris par Kwanti (la société qui gère la restauration de Tours sur Loire en face), la baraque-restaurant de Tours sur Plage a doublé de volume cette année. A la carte : produits locaux en planchettes toute la journée (même pour le goûter), grillades ou encore, plus original, thon rouge ou burger de haddock. Le barbecue n’est jamais bien loin. L’esprit est souriant. Des animations destinées aux familles seront régulièrement proposées avec tout un programme établi par Le Petit Monde. Vous pourrez même venir en oubliant votre crème solaire : La Roche Posay se fait une belle pub sur le site cette année en y faisant découvrir ses produits pour protéger les visiteurs des mauvais rayons du Soleil. Un partenariat avec la Ligue contre le Cancer a aussi été noué à l’initiative de la ville afin d’informer sur les risques pour la peau.

En images, voici maintenant à quoi ressemble Tours sur Plage 2017…

Olivier COLLET