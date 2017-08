Grand nettoyage en vue à la Gloriette

Une course "Run Eco Team" y est organisée dimanche.

Après les bords de Loire ou du Cher, les sportifs écolos continuent leur tournée pour nettoyer les sites naturels de l'agglomération tourangelle. Ce dimanche, ils seront mobilisés à la Gloriette.

Le grand parc urbain situé entre les Deux-Lions et Joué-lès-Tours est très fréquenté dès que les beaux jours arrivent, et après le festival Aucard de Tours qui s'y tient depuis mardi il y a des chances d'y trouver pas mal de déchets laissés dans la nature... Pour les ramasser, la Run Eco Team tourangelle organise donc sa 6ème sortie de l'année sur ce site avec toujours le même concept : un dimanche par mois, une marche ou une course avec un sac poubelle en main pour récupérer ce qui n'a rien à faire par terre dans une ambiance conviviale avec des bénévoles toujours plus nombreux.

Le départ des marcheurs est prévu à 10h et celui des coureurs à 10h20 depuis le centre commercial de l'Heure Tranquille. Le parcours passera ensuite par les bords du Cher puis la Gloriette en elle-même. Toutes les infos ici.