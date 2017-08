Une dégustation de vin et un concert à Tours

Ça s'appelle Dégusta'son et c'est lundi à la Cité de la Gastronomie.

4 étudiants en licence professionnelle Commercialisation des vins organisent, dans le cadre de notre formation, un événement baptisé Dégusta’son et ce sera lundi 19 Juin à 19h, à la Villa Rabelais, 116 Boulevard Béranger à Tours, autrement dit à la Cité de la Gastronomie.

L’évènement Dégusta’son est présenté comme "unique en France". Objectif : mesurer l’impact de la musique sur nos sens lors de la dégustation. "Certaines expérimentations ont été menées dans des universités à l’étranger mais jamais sur notre territoire national" expliquent les étudiants. "Afin de donner encore plus d’ampleur à cet évènement, nous avons conclu un partenariat avec un groupe de musique local qui va interpréter, tout au long de la soirée, les différents morceaux de musique qui vont interagir avec vos sens. De plus, les vins sont sélectionnés par nos soins et uniquement issus de propriétaires récoltants" poursuit le groupe.

Les réservations sont obligatoires. Vous pouvez contacter les organisateurs à l’adresse suivante : contact.degustason@gmail.com. Une participation de 10€ est demandée. La recette de la soirée sera reversée à l’association Les Enfants de Bacchus.