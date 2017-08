Des navettes pour rentrer tard d'Aucard de Tours

Pas besoin de courir pour le dernier tram.

Elles n'avaient servi qu'un seul soir l'an dernier à cause de l'annulation quasi complète du festival pour cause d'inondation... Elles sont de retour cette année : les navettes pour rentrer tard d'Aucard de Tours en bus.

Fil Bleu a noué un partenariat avec l'équipe de Radio Béton qui organise cette année la 32ème édition de son festival dans le quartier des Deux-Lions. Du coup, 5 bus partiront de la Gloriette en plein milieu de la nuit chaque soir dès ce mardi et jusqu'à samedi soir : à 1h00, 1h25, 1h50, 2h15 et 2h40. Ils iront d'abord desservir le quartier Giraudeau puis le Boulevard Béranger, Jean Jaurès, l'Avenue de Grammont, Verdun, le campus Grandmont et le Boulevard de Chinon avant de revenir sur les Deux-Lions.

Le prix de ces navettes est le même qu'un ticket de bus normal, c'est gratuit pour les abonnés Fil Bleu. Les détails sont ici.

Et si vous n'avez pas encore vos places ou toutes les infos sur Aucard de Tours, l'idéal c'est de passer faire un tour sur le site du festival où vous devriez trouver votre bonheur. Nous, on s'y retrouve dès ce mardi soir.