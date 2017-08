Un gala d'escrime artistique et de cascades à Tours

Et c'est ce week-end.

Samedi à 20h30, c'est un événement surprenant qui se profile Salle Ockeghem à Tours (Place Châteauneuf). Un spectacle qui consistera en un ensemble de saynètes théâtralisées présentant des duels d'escrime et des cascades. L'idée du spectacle étant de présenter au public un spectacle d'escrime artistique et de cascade et de lui faire découvrir cet univers. Pour cette occasion, Taprobane s'est associée avec 2 autres compagnies afin de présenter un spectacle d'escrime artistique et de cascade unique à Tours:Scaramouche Tours (spécialisée dans les spectacles d'escrime artistique) et AMHE Touraine (spécialisée dans le combat médiéval et historique).



Rigueur, précision, intention, action, panache, comédie, sont les maîtres mots de la pratique de l'escrime artistique. C'est ce que propose d'enseigner les escrimeurs de la compagnie Taprobane à travers des cours et des stages d'escrime scénique adaptés aussi bien au spectacle vivant qu'au cinéma. Il existe différents types d'escrime scénique : escrime renaissance ou médiévale.



Toutes les techniques enseignées durant ces stages sont des techniques issues de traités anciens et d'une pratique assidue de l'escrime de spectacle. Elles ont toutes été adaptées au combat chorégraphié dans un style réaliste mais sécurisé. Le but étant de créer l'illusion du danger. L'enseignement de ces techniques est accompagné de bases de cascade (chutes, roulades avec armes ...) mais aussi de notions d'action acting, c'est à dire comment jouer les coups reçus ou donnés. Les Cours d'escrime artistique sont donnés tous les mardis soirs de 20h à 22h au Gymnase Choiseul à Tours.



Créée en 2015, Taprobane tire son nom d'une légende médiévale : pour les peuples qui nous ont précédés, les confins du monde étaient marqués par des îles mystérieuses, peuplées d'êtres féériques capables de manipuler les éléments, de voyager dans le temps. La plus lointaine de ces îles avait pour nom Taprobane. La richesse de notre compagnie ne réside pas seulement dans son histoire mais bien dans la grande diversité des joyeux compagnons qui la composent : comédiens, cascadeurs, acrobates, escrimeurs artistiques, jongleurs, danseurs, musiciens ...Tous ces artistes polyvalents se sont réunis afin de proposer un large panel de spectacles et d'animation à un public varié.

