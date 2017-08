LEGISLATIVES A TOURS : Réaction de Philippe Chalumeau

Le candidat La République En Marche sera opposé au socialiste Jean-Patrick Gille au second tour.

Sans surprise, Philippe Chalumeau qui s'inscrit dans la majorité d'Emmanuel Macron à Tours a remporté haut la main le 1er tour des législatives sur la ville ce dimanche, se plaçant 20 points devant celui qu'il affrontera au second tour : le socialiste sortant Jean-Patrick Gille qu'il avait côtoyé au PS quand il y était encore, (de quoi faire dire hier à Mr Gille avec un trait d'humour "des deux, on voit qui est de gauche").

Ce lundi matin, Philippe Chalumeau voit dans ce résultat "une marque de confiance, un désir exprimé de renouvellement des pratiques, et une envie d'action juste et efficace."

Il poursuit : "La faible participation, que je déplore, doit plus que jamais nous inviter à poursuivre nos efforts pour renforcer l'engagement citoyen, qui est au cœur du projet que je porte et à l'origine même de son élaboration.



Je fais le vœu que, tous ensemble, et bien plus nombreux qu'au 1er tour, nous confirmions notre envie de redonner un élan conquérant et citoyen à notre pays, en donnant à la Métropole de Tours et à la Touraine la juste place qu'elle doit prendre dans cette dynamique. Je travaillerai dans un esprit d'écoute, de dialogue et de respect de toutes les sensibilités pour mener le collectif qui souhaitera porter ce projet jusqu'au succès.



Je compte sur la plus forte mobilisation de toutes celles et ceux qui sont prêts à dépasser les clivages pour construire avec optimisme un avenir meilleur."