Une Belge reine du fromage à Tours

Découvrez les sculptures fromagères des candidats du Mondial du Fromage.

Elle s'appelle Nathalie Vanhaver, elle est Flamande mais maîtrise très bien le français. Encore mieux, elle sculpte parfaitement bien le fromage quand il s'agit de dessiner une tête de vache. A 44 ans, la Belge qui travaille avec son mari près de Gant depuis une quinzaine d'années a remporté le titre de meilleure fromagère 2017 ce dimanche après-midi à Tours, lors de la 3ème édition du Mondial du Fromage.

Après une cascade d'embrassades avec ses proches venus la soutenir, après avoir installé un drapeau belge dans sa coupe et après avoir enchaîné les photos, la professionnelle qui participait pour la troisième fois au concours tourangeau nous a fait part de sa réaction : "au début je coachais mon mari qui faisait des concours puis j'ai eu envie d'en faire moi aussi. J'ai notamment remporté le concours en Belgique et j'ai fini deux fois 3ème ici à Tours. Pour gagner, il n'y a pas de secret : il faut beaucoup s'entraîner même si ce n'était pas facile car je n'avais pas beaucoup de temps. Je savais exactement ce que je voulais faire aujourd'hui, tout était chronométré." Et d'ailleurs, Nathalie Vanhaver a fini un peu en avance.

Simple, souriante, précise, la fromagère flamande a donc triomphé (elle remporte un trophée, 2 500€ et une belle notoriété). Elle devance un Français, Christophe Gonzalez, et un Américain. Globalement, les candidats ont impressionné le jury, "le niveau est encore meilleur qu'il y a deux ans" s'enthousiasmait l'organisateur, le Tourangeau Rodolphe Le Meunier.

Les épreuves ont duré 7h, du QCM à la sculpture en passant par une épreuve de découpe, une autre de reconnaissance à l'aveugle ou la préparation d'une assiette fromagère. On retiendra la main modélisée du Néerlandais, la décontraction d'un Américain offrant des petits bouts de comté à tout journaliste qui passait près de lui, mais aussi la concentration des Japonais... Voici les images de ces artistes du fromage...