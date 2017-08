LEGISLATIVES EN DIRECT : Tout sur le 1er tour en Indre-et-Loire

Participation, résultats, réactions... On vous dit tout au fil de la journée.

Et c'est reparti pour deux tours ! Ces 11 et 18 juin on vote à nouveau avec les élections législatives qui doivent nous permettre de désigner les 5 députés qui représenteront l'Indre-et-Loire à l'Assemblée Nationale pendant 5 ans. 66 candidats se présentent dans notre département et dans la soirée on saura combien il en reste pour le second tour de dimanche prochain. On saura aussi si les sortants ont des chances de rester ou s'il faut se préparer à du changement...

Sur Info-Tours.fr, on va vous tenir au courant des taux de participation au fil de la journée, des premiers résultats dès 20h et des réactions politiques toute la soirée : vous aurez l'essentiel des infos actualisées en temps réel sur cet article.

----------

23h05 : Résultats définitifs de Tours avec deux qualifiés : Philippe Chalumeau de La République En Marche avec 36,29%, Jean-Patrick Gille (PS) se qualifie sur le fil avec 15,14% soit avec 300 voix d'avance sur Claude Bourdin, surprenant 3ème. Le représentant de la France Insoumise devance Céline Ballesteros (LR) avec 14,32% contre 13,1% pour la représentante de la majorité municipale. Avec 5,26%, le FN et Laurence Lecardonnel devancent d'un cheveu le candidat des Verts Christophe Dupin à 5%. La division de la droite a coûté cher car Lionel Béjeau (ex Debout la France) fait 2,5% + 2,18% pour Bruno De Jorna (577). Emmanuel Lakiere, candidat officiel Debout la France est lui aussi à 1,42%. Juste derrière le communiste Léonard Léma (1,45%). Le Parti Animaliste est à 1,07%, 0,6% pour Lutte Ouvrière. 0,98% pour l'Alliance Ecologiste Indépendante, 0,68% pour l'UPR.

23h00 : Voici venu le temps des résultats définitifs de la 5ème circonscription (Bourgueil, St Cyr...). Encore un duel pour le second tour alors que l'abstention a atteint 48,51% (1,59% de votes blancs). Loin devant : Sabinne Thillaye avec 38,57% mais elle n'a pas forcément gagné car Fabrice Boigard (LR) est en embuscade avec 18,8%. Constance Ascar de la France Insoumise est 3ème avec 12,72%, 9,42% pour Daniel Fraczack du Front National, 4,03% pour Erwan Deliz des Verts qui termine juste derrière la représentante du PS et du PRG Mélanie Fotier (5,17%). Augustin Chazal (577) fait 3,21%, juste devant les 3,07% de Jean De Fouquière pour Debout la France. Robert Bryche est à 2,11%.

22h30 : On a les résultats définitifs de la 3ème circonscription qualifiant deux candidats : Marisol Touraine, ancienne ministre sous étiquette PS mais lâchée par son parti car elle se réclame de la majorité présidentielle. Elle est en tête avec 28,54%, 20,02% pour Sophie Auconie (LR-UDI), qui peut avoir un coup à jouer au second tour. Sylvie Adolphe de la France Insoumise est 3ème avec 13,7%, 10,81% pour le dissident LR Marc Angenault, seulement 7,62% pour la frontiste Eva Kukulski. 6,6% pour l'écologiste Marie-Agnès Pelletier qui réalise un très bon score pour son parti grâce au soutien de certains socialistes, 4% tout pile pour François Xavier Lecrop de Debout la France, Roman Lebert (PCF) fait 3,3%. Le nombre de votes blancs est important, plus que sur le reste du département avec 2,47%. L'abstention est de 48,6%.

22h11 : Résultats définitifs de la 4ème circonscription (Chinon, Joué-lès-Tours...) : le sortant Laurent Baumel (PS) est éliminé dès le premier tour avec 16,3%. Il ne réalise pas les 12,5% des inscrits nécessaires pour accéder au second tour à cause d'une abstention forte (48,47%). Deux qualifiés donc : Fabienne Colboc (En Marche) avec 34,39% des voix, loin devant Hervé Novelli (LR) à 17,84%. Nadia Vezin de la France Insoumise fait 11,47% et se classe 4ème devant le Front National à 9,38% pour Véronique Péan, patronne départementale du parti. Michel Gendron (EELV) fait 3,56%, Véronique Valin de Debout la France est à 2,53%, 1,63% pour le dissident LR Geoffroy De Vries, Sophie Hervé (PCF) est à 1,42%. On notera que Pierre Polier n'a eu aucune voix.

21h50 : On a les résultats définitifs de la 2ème circonscription (Amboise, Château-Renault...). Il y a eu 47,36% d'abstention,1,42% de bulletins blancs. Au final, deux qualifiés pour le second tour : Daniel Labaronne (La République En Marche) avec 37,42%, 21,16% pour Claude Greff (LR) qui est aussi qualifiée. 3ème, la France Insoumise avec Frédéric Nobilleau et ses 12,54%. Le Front National est 4ème avec 9,17%, loin de son score à la présidentielle. Avec 5,74%, la socialiste Isabelle Gaudron est encore plus loin, 3,98% pour l'écologiste Eric Beaugendre qui ne s'en sort pas si mal, mieux que Marc Lelandais (577), à 2,13%, derrière Virginie Bergerard de Debout la France (2,73%), 1,72% pour le communiste Fabien Coste.

21h15 : Une première réaction de Frééric Nobilleau de la France Insoumise sur Amboise à lire ici.

20h56 : Pour l'instant à Tours, l'écologiste Christophe Dupin fait presque jeu égal avec le Front National et Laurence Lecardonnel (5,01%).

20h52 : On a les premiers résultats de Tours ! Philippe Chalumeau d'En Marche n'a pas de soucis à se faire il est devant avec 36,34%. Mais pour la deuxième place rien n'est joué après seulement 20% des bureaux dépouillés... Avec 15,52% Jean-Patrick Gille (PS et député sortant) est pour l'instant deuxième mais avec 13,31% Céline Ballesteros (LR) est proche et Claude Bourdin de la France Insoumise est en embuscade avec 12,46%. L'abstention est forte : 52,01%.

20h51 : Pour la 3ème circonscription, le duel Touraine-Auconie se confirme avec respectivement 28,21% et 20,52%. Reste à savoir vers qui se reporteront les autres voix et c'est là que ça se complique pour l'ancienne ministre avec par exemple les 13,19% de Marc Angenault qui pourraient revenir en grande partie à Sophie Auconie.

20h50 : Sur la circonscription d'Amboise (2ème), le duo de tête se confirme avec Daniel Labaronne (REM) en tête avec 37,28%, 21,8% pour la sortante LR Claude Greff, 12,38% pour Frédéric Nobilleau de la France Insoumise qui est troisième. 9,61% pour Satnislas de la Ruffie du FN.

20h45 : Sur la 4ème circonscription ce n'est pas fait, de nouveaux résultats donnent toujours Fabienne Colboc du parti du président en tête avec 32,54%, derrière c'est serré entre Hervé Novelli (18,33%) et Laurent Baumel du PS avec 18,07%. Pour l'instant il est éliminé mais en fonction de son score sur les bureaux restants il pourrait se qualifier.

20h30 : On notera que sur la circonscription de Marisol Touraine, la 3ème, le nombre de votes blancs est bien supérieur au reste du département : 2,67% (entre 1,5% et 1,8% sur les autres secteurs).

20h27 : Une première analyse permet donc de constater que partout, et peut-être aussi à Tours, on aura en Indre-et-Loire des duels La République En Marche / Les Républicains, le Front National est très faible, les socialistes sont éliminés partout, les Verts réalisent des scores corrects pour le parti, surtout la France Insoumise a clairement récupéré bon nombre de voix sur la dynamique de la présidentielle même si le mouvement s'est bien effrité. La dynamique est clairement pour les partisans d'Emmanuel Macron, alors que la participation est bien faible dans le département : 48% d'abstention sur la deuxième circonscription, 47,37% sur la troisième, 47,51% pour la 4ème et 49,68% pour la 5ème, toujours selon des résultats partiels.

20h25 : Pour la 5ème circonscription (Bourgueil, Langeais, St Cyr...), les résultats partiels donnent deux qualifiés au second tour : Sabine Thillaye (En Marche) avec plus de 35% des voix, Fabrice Boigard (LR-UDI) à 17,18%. Constance Ascar de la France Insoumise termine actuellement 3ème avec 13,62%%, 12,12% pour le Front National avec Daniel Fraczack, 5,07% pour Mélanie Fortier (PS-PRG), 4,3% pour Augustin Chazal (577), 3,44% pour EELV avec Erwan Deliz, 3,28% pour Jean de Fouquières (Debout la France).

20h20 : Pour la 4ème circonscription (Chinon, Joué, La Riche...), résultats partiels aussi donnant deux qualifiés au second tour : Fabienne Colboc pour La République En Marche en tête avec 31,43% devant l'élu Les Républicains Hervé Novelli (18,97%), le député sortant Laurent Baumel est 3ème avec 17,13% et il est éliminé. 10,62% seulement pour le Front National de Véronique Péan, pour l'instant derrière Nadia Vezin de la France Insoumise (10,88%), Véronique Valin de Debout la France dépasse de justesse les 3%, un peu moins que Michel Gendron des écologistes, 2,09% pour le dissident LR Geoffroy De Vries. Les autres sont sous les 1,5%.

20h15 : Pour la troisième circonscription (Loches, St Avertin, Chambray...), la députée sortante Marisol Touraine investie par les socialistes mais derrière Emmanuel Macron est en tête avec 28,09% et serait au second tour face à Sophie Auconie (LR-UDI), réalisant 18,98%. Marc Angenault, dissident LR, réalise un très bon score pour l'instant sans les villes de l'agglo : 14,3% mais insuffisant pour se qualifier en raison d'un fort taux d'abstention de 47,37%. 4ème du scrutin selon ces résultats partiels : Sylvie Adolphe de la France Insoumise qui devance le FN d'Eva Kukulski à 7,82%, 5,64% pour l'écologiste Marie-Agnès Pelletier qui a sans doute bénéficié de nombreuses voix socialistes, des déçus de Marisol Touraine. François-Xavier Decrop (Debout la France) fait tout de même 4,42%, les autres sont sous les 2%.

20h10 : Concentrons-nous maintenant sur les circonscriptions une à une... Pour la deuxième (Amboise, Château-Renault...), le candidat La République En Marche Daniel Labaronne est très largement devant avec 35,99% selon des résultats partiels. Claude Greff, députée sortante Les Républicains est à 22,06% et se qualifie donc pour le second tour. Ils ne seront que deux. Avec 12,29%, le candidat de la France Insoumise Frédéric Nobilleau est 3ème mais ne fait pas assez de voix pour se qualifier. Le Front National n'est que 4ème avec 10,15% pour Stanislas De La Ruffie, le PS s'effondre avec 4,8% pour Isabelle Gaudron, 4,07% pour l'écologiste Eric Beaugendre. Marc Lelandais (577) fit 2,29%, tous les autres sont à moins de 2%.

20h00 : Les premiers résultats en Indre-et-Loire, déjà bien complets avec plus de 200 communes, donnent :

Daniel Labaronne et Claude Greff qualifiés au second tour sur la deuxième circonscription.

Marisol Touraine sera opposée à Sophie Auconie sur la troisième circonscription.

Fabienne Colboc et Hervé Novelli s'affronteront dans la 4ème circonscription.

Sabine Thillaye et Fabrice Boigard sont en duel sur la 5ème.

Rien encore pour la ville de Tours.

19h10 : Tous les bureaux ont fermé. A 18h, on comptait 46% de participation à Tours, donc moins que la moyenne départementale.

17h08 : A 17h, 46,36% des électeurs se sont rendus aux urnes en Indre-et-Loire, 5 points de moins qu'en 2012 et 9 de moins qu'en 2007. C'est tout de même 4 points de plus que la moyenne régionale et même 8 de mieux qu'en Eure-et-Loir. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18h et 19h dans 11 communes comme Tours et Amboise.

12h07 : 20,94% de participation en Indre-et-Loire à midi c'est un peu supérieur à la moyenne régionale qui est de 20,45%. En Eure-et-Loir, c'est seulement 16,89% de votants, 17,9% dans le Loiret et 26,18% dans l'Indre, département le plus civique en ce dimanche matin.

12h04 : Ce chiffre de la participation de 20,94% est aussi nettement en baisse par rapport à la présidentielle. On avait 29,36% au 1er tour à la même heure le 23 avril et 30,12% au second tour le 7 mai en Touraine.

12h00 : Le taux de participation vient de tomber pour l'Indre-et-Loire et il est de 20,94%, contre 23,99% au 1er tour des législatives de 2012.