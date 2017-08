Le temps des inscriptions au Conservatoire de Tours

Et les portes ouvertes ont lieu le 17 juin.

Le Conservatoire Francis Poulenc de Tours forme chaque année plus de 1500 élèves en musique, danse et théâtre. Les cours et activités sont dispensés sur 4 sites de la ville :



• Sur Tours Nord, le site Louis Pergaud propose des cours d’éveil et des ateliers de pratique ( danse et orchestre).

• Sur Tours Centre, le site Petit-Pré propose les cursus amateurs et professionnels musique, danse et théâtre.

• Le site Jules Simon propose les cursus amateurs pour les disciplines des vents, percussions ainsi que l’éveil musical, les parcours personnalisés et les cursus adultes.

• Sur Tours Sud, le site Tempo loco propose des dispositifs d’accompagnement pour les musiques actuelles (studios de répétitions, enregistrement et conception graphique).



Les inscriptions pour la rentrée 2017 -2018, commencent le 7 juin et sont possibles jusqu’au 7 juillet. Les modalités d’inscriptions sont sur ce site.



Pour découvrir les activités, une journée portes ouvertes est proposée au 8 rue Jules Simon samedi 17 juin de 14h à 17h,



Programme :

Ateliers de découverte

Eveil Musical (pour enfants de grande section de Maternelle et CP, avec leurs parents) Formation Musicale (destiné aux personnes qui souhaitent assister à un cours) Présentation des instruments par famille (Bois/Cuivres/Percussions)

Mini-concert : Grands élèves ado-adultes (Clarinette, Saxophone, Trompette et Classe de FM)

Conte musical : Classe de percussions, chant (élèves de FM) et accompagnement par les professeurs



Ajoutons à cela la Fête de la Musique le 21 juin avec des concerts de 16h00 à 18h00 sur le site "Jules Simon" : ensembles instrumentaux divers (Bois/Cuivres/Percussions).

D'après communiqué.