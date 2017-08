"E.T.", "Pulp Fiction" ou "Monty Python" à la Nuit des Studios

15 films et 35 séances sont programmées.

C'est la nuit des cinéphiles insomniaques, celle que l'on passe assis dans un fauteuil plutôt que sous une couette. Un samedi soir pas comme les autres, mais semblable aux 32 précédents organisés au même endroit. Ce samedi 10 juin les Cinémas Studio de Tours organisent leur 33ème Nuit au concept simplissime : des films cultes du soir au matin dans les 7 salles du multiplexe art et essai.

10 passionnés se sont occupés de concevoir la programmation pour plaire à tous et engager des discussions entre les séances, auprès des stands gourmands des associations présentes pour l'occasion. Dans cette liste, de vieux films incontournables comme Le Cabinet du docteur Caligari (1920 !) ou Ascenseur pour l'échafaud avec Lino Ventura (1958). Ce sera l'occasion de revoir E.T. l'extraterrestre de Spielberg sur grand écran, ou Pulp Fiction. Mais aussi le film espagnol La isla minima ou Haut les coeurs avec Karine Viard (1999). Des monuments comme Monty Python Sacré graal et Priscilla folle du désert seront aussi à l'affiche avec Transpotting (1996) ou The Thing (1982).

Concrètement, il faudra choisir car vous ne pourrez pas voir plus de 5 films dans la nuit (c'est déjà très bien, cela dit). Entre chaque séance, à vous de voir si vous préférez la sieste ou des dégustations... Plus de 1 000 personnes sont en tout cas attendues. Le pass est à 20€ pour toute la nuit, 15€ pour les abonnés. Pas de vente de ticket à la séance. Infos sur le site des Studio.