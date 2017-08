Tours a un champion de France aux dames

Et il n'a que 9 ans.

Le Damier Tourangeau communiqué ses résultats au championnat de France de dames. La compétition a eu lieu sur 3 jours, du samedi 3 au lundi 5 juin 2017, à St-George-de-Didone (17). Une douzaine de clubs de formateurs de jeunes avaient envoyé environ 80 jeunes, en même temps qu'une autre compétition d'adultes.

Les 9 Tourangeaux ne participaient qu'aux catégories poussins (-10 ans) et benjamins (-12 ans). Ces jeunes ont connu le jeu de dames dans les activités TAP organisées dans les écoles depuis la réforme des rythmes scolaires. Le Damier Tourangeau s'est organisé depuis 5 ans pour s'investir et former les jeunes les plus motivés sur les communes de Tours et Fondettes.

Cette année 2017 le Damier Tourangeau revient avec le 1er champion de France poussin de son histoire : Gabin Blanchard (9 ans). Gabin joue depuis 2 ans. A l'époque il découvrait le jeu de dames en CP. Il a immédiatement rejoint le Damier Tourangeau pour participer alors à son 1er championnat de France en 2015. Cette découverte a suscité de la motivation, de la passion et de l'épanouissement. On s'amuse et on développe en même temps ses compétences d'analyse, de patience, d'anticipation, etc. L'an dernier, en se classant 7e, nous avions remarqué que Gabin n'avait devant que des enfants plus agés. Cette année 2017 était la sienne, la meilleure occasion d'emporter un titre ; et il l'a fait !

Dans la même catégorie, Raphael Amirault (7e dans un classement serré) ne perd le podium qu'à une défaite à la pendule (il faut aussi savoir gérer tout son temps pour pouvoir gagner ...).

La même mésaventure est arrivée à Gabriel Gervais chez les benjamins. Il se classe à la 3e place alors qu'ils avaient des pions d'avance contre le 1er.

Les autres joueurs se sont tous bien appliqués. Augustin (7 ans) et Faustin (6 ans), les plus jeunes de la compétition, ont obtenu des résultats très prometteurs avec respectivement 6 et 10 victoires en 18 rencontres. Et Axel (10 ans), qui jouait trop vite et qui ne développait pas bien son jeu, a fini par s'appliquer et par être le seul à battre Aboubacar Daffe, le champion de France benjamin.

Au classement des clubs formateurs, le Damier Tourangeau est 3e club de France derrière les piliers que sont depuis longtemps Mirepoix sur Tarn et Wattrelos.

Sur son actualité, le club précise notamment : "Le Damier Tourangeau est le seul club a organiser dans l'année un tournoi réservé aux jeunes. A l'image de Wattrelos nous aimerions mettre en place un championnat académique. Bref, un peu partout en France, lorsqu'on le propose aux jeunes, les jeunes jouent aux jeux de plateau qui sont les sports de l'esprit reconnus dans le monde. Le Damier Tourangeau souhaite proposer ses services aux communes qui pourraient introduire le jeu de dames parmi les activités des TAP pour contribuer à l'épanouissement de enfants.

Mais notre réussite ne doit plus rien à la ville de Tours puisque nous n'avons plus accès aux écoles de Tours et la mairie, cette année, n'a pas soutenu le déplacement des jeunes. A contrario, nous remercions la ville de Fondettes et Chanceaux sur Choisille pour continuer de nous faire confiance."

Texte : Francis LEVEQUE (Damier Tourangeau).