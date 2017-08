Retour sur un un tournoi de hockey féminin à Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Le Tours Hockey Club organisait le week-end du 27 et 28 mai le tournoi National qualificatif U16 Féminine qui voyait s'opposer les clubs de CAMBRAI HC, FC LYON, MONTROUGE HC et HC NANTES.

Pendant deux jours, les filles ont offert un spectacle de qualité sous une chaleur accablante, et ce sont les filles de CAMBRAI et LYON qui se sont qualifiées pour la finale qui aura lieu à Lyon le samedi 17 et dimanche 18 Juin 2017.

Le Tours Hockey Club à sû mettre les petits plats dans les grands pour que ce tournoi soit une fête, dû notamment à une parfaite organisation grâce à l'ensemble des dirigeants bénévoles et du président Vincent MAUJONNET.

L'ensemble des joueuses et accompagnants ont été conquis par la qualité de l'organisation et des structures mis à dispositions avec le magnifique terrain synthétique mouillé dont dispose le TOURS HC. L'arrosage du terrain à fait le bonheur de toutes les participantes pour se rafraîchir !

Les résultats:

Cambrai - Montrouge : 3-0

Lyon - Nantes : 1-0

Lyon - Montrouge : 2-1

Cambrai - Nantes : 4-0

Cambrai - Lyon: 3-0

Montrouge - Nantes : 3-0

Texte : Bertrand ViDAL (Tours Hockey Club) / Photos : James TECHER pour Info-Tours.fr.