Peut-on prédire sa santé ? Une conférence sur le sujet ce soir à Tours

Dans le cadre des Jeudis de la Santé.

Organisés à l'Hôtel de Ville de Tours, les Jeudis de la Santé attirent souvent une foule assez nombreuse de curieux. Un nouveau rendez-vous est prévu ce jeudi soir avec le Pr Annick Toutain, chef du service de génétique au CHU de Tours et et le Pr Christian Andres, qui y est lui biochimiste biologiste moléculaire. Début de la soirée à 18h30 et fin à 20h. Le thème : l'analyse du génome peut-elle prédire notre santé ?

Programme :

Depuis la description de la double hélice de l’ADN en 1953 par J. Watson et F. Crick, de nombreux progrès ont été obtenus dans la connaissance de la structure et du fonctionnement de notre génome. Les avancées technologiques sur le séquençage du génome ont permis l’identification de nom-breuses maladies génétiques, permettant pour une partie d’entre elles des diagnostics précoces ou des thérapeutiques adaptées. Cette médecine personnalisée laisse envisager une meilleure prise en charge dans des maladies aussi variées que certains cancers, des maladies métaboliques ou la mucoviscidose par exemple. S’il est maintenant possible de séquencer le génome complet d’un individu en moins d’une semaine et pour moins de 1 000 euros, les résultats demandent une interprétation rigoureuse et prudente. À travers des exemples illustrant la diversité des situations, nous verrons dans quelle mesure notre histoire médicale est pré-écrite dans nos gènes.

Prochaine conférence en septembre, sur les urgences.