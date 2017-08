La 2ème Happy Color de Tours en images

La course la plus ambiancée de l'année.

C'est sa deuxième édition seulement, mais la course Happy Color de Tours semble désormais un événement bien attendu par les adeptes de ces parcours où l'on prend le départ avec un t-shirt blanc et où l'on franchit la ligne d'arrivée avec un patchwork multicolore sur les vêtements et sur le corps.

Autour du lac de la Gloriette, en famille et entre amis, ils étaient donc très nombreux à courir pour le plaisir plus que pour la performance avant de profiter d'un festival pop rock électro... Morgan MORVAN était sur place et vous propose quelques portraits pour Info-Tours.fr...