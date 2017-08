L'événement Michel Audiard à l'Hôtel Gouin

L'artiste tourangeau expose ses œuvres et ses collections jusqu'au 30 juillet.

Le rhinocéros géant de plus de 4m situé tout près de la gare de Tours, à proximité des brioches et des burgers ça vous dit quelque chose ? Cette sculpture monumentale en plaques de résine est signée du Tourangeau Michel Audiard, artiste installé à Rochecorbon et reconnu bien au-delà de nos frontières. Depuis ce jeudi 1er juin, la réplique de l'animal, ses copains ours et bien d'autres créations de l'artiste sont exposées à l'Hôtel Gouin de Tours, Rue du Commerce : une nouvelle exposition événement après celle de Philippe Lucchese qui a fait venir 10 000 personnes sur le site en un mois en avril et mai.

Alors que certains s'étonnent encore que l'Hôtel Gouin s'ouvre de nouveau au public, le monument accueille déjà sa troisième exposition. Cette fois-ci, Michel Audiard expose 10 ans d'art, des animaux, des sculptures à forme humaine, et des oeuvres africaines qui ont en partie survécu aux flammes. Car c'est à la suite d'un incendie qu'est née l'idée de cette exposition. Le feu a en partie ravagé la propriété de Michel Audiard il y a un an et le Conseil Départemental lui a alors proposé de faire une exposition à l'Hôtel Gouin. Pour montrer que l'art ne meurt pas même noirci ou recouvert de cendres, il a même choisi de présenter les objets africains en partie brûlés, ils sont au deuxième étage.

Michel Audiard a donc eu carte blanche pour ce rendez-vous de deux mois jusqu'au 30 juillet et il a choisi une centaine d'oeuvres singulières, parfois provocantes, souvent magistrales, ou tout simplement mignonnes. L'autodidacte créateur compulsif qui a séduit plus de 70 chefs d'Etats sera notamment présent samedi après-midi et dimanche après-midi pour faire visiter ce cabinet de curiosités enrichi de plusieurs vidéos pour mieux comprendre qui il est. L'entrée est gratuite du jeudi au dimanche de 14h à 19h. Voici quelques images...