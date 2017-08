Gros accident de camion sur l'A10

La traversée de Tours était compliquée ce jeudi matin.

Renseignez-vous bien si vous devez prendre l'A10 et traverser Tours ce jeudi matin. En effet, en raison d’un accident de poids lourd au km 211 survenu dans le sens Tours-Poitiers, la circulation sur l’autoroute ne se fait plus que sur 1 voie engendrant d’importants ralentissements (plus de 6km de bouchons à 9h30 dès le kilomètre 205). Ainsi, il est conseillé d’emprunter la sortie n°18 à Amboise-Château-Renault (km 178) puis de descendre sur Tours par la nationale. Les accès, dans le sens Tours vers Poitiers, sont par ailleurs déconseillés à Tours Centre, Vouvray et Château Renault. Empruntez donc plutôt l'autoroute à partir de Joué ou Chambray en direction du sud.

Edit à 13h45 : la circulation est rétablie sur 2 voies après des travaux.