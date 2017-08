Le week-end, la SNCF loue les voitures de ses agents

5 véhicules sont disponibles à Tours et St-Pierre-des-Corps.

Si vous avez suivi l'actu de ces derniers jours, vous avez sans doute entendu parler d'inOui, la nouvelle marque de la SNCF qui espèrent qu'avec ce petit nom ses TGV auront l'air plus sexys et feront plus de satisfaits (ce qui tient sans doute surtout à leur ponctualité, à leur confort et à l'amabilité des contrôleurs qu'à un logo sur la locomotive). Ces trains-là s'arrêteront bientôt à St-Pierre-des-Corps sur la route de Bordeaux, puis circuleront entre Tours et Paris... Et en descendant du train, vous pourrez éventuellement prendre un OuiCar. Un quoi ? Un taxi ? Un truc style Uber ? Non, une OuiCar, une voiture partagée, et cela peut-être une voiture SNCF (car, oui, la SNCF a aussi des voitures).

En fait, l'entreprise publique poursuit son développement sur des marchés parallèles au train pour préparer l'arrivée de la concurrence sur les rails et donc se dégager de nouveaux revenus. Et elle s'est dit qu'elle pouvait gagner de l'argent le week-end grâce aux véhicules que ses agents n'utilisent pas le samedi et le dimanche. Du coup, après avoir investi 28 millions d'euros dans la start-up OuiCar elle agrandit le catalogue de la plateforme et propose donc d'emprunter ses voitures pour 48h maximum à partir de 12€ la journée et des forfaits kilométriques.

Le service est désormais proposé à Tours et St-Pierre-des-Corps mais aussi à Orléans et Vierzon avec 5 véhicules de marque Renault (Kangoo, Megane et Clio). Pour réserver, il faut Internet et un smartphone et utiliser le site ouicar.fr. Ensuite tout est automatisé : de l'état des lieux du véhicule qui se fait en prenant des photos avec son téléphone à la signature électronique du contrat en passant par le démarrage du véhicule qui se fait aussi avec son smartphone et l'application dédiée. L'entreprise assure que le dispositif, proposé depuis le 18 mai en Centre-Val de Loire, fonctionne déjà très bien dans d'autres régions comme en Bretagne.