LEGISLATIVES : On votera jusqu'à 19h dans 11 communes

Et 18h partout ailleurs.

Les élections législatives approchent à grand pas : le scrutin est prévu les dimanches 11 et 18 juin et notez bien que, à la différence de l'élection présidentielle où tous les bureaux de vote du département d'Indre-et-Loire étaient ouverts jusqu'à 19h, la règle est cette fois de fermer l'accès aux isoloirs dès 18h, comme c'est le cas la plupart du temps. Vous pourrez par ailleurs toujours venir glisser votre bulletin dans l'urne dès le matin 8h.

On retiendra aussi que 11 communes tourangelles ont obtenu une dérogation pour ne fermer leurs bureaux de vote qu'à 19h : Amboise, Chambray-lès-Tours, Chinon, Huismes, Joué-lès-Tours, Montlouis-sur-Loire, La Riche, St Avertin, St-Cyr-sur-Loire, St-Pierre-des-Corps et bien sûr Tours. Plus de 400 000 électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler 5 postes de députés.

Autre info utile : TV Tours organisera deux soirées électorales les 11 et 18 juin à partir de 19h45 et pendant 2h30. Des débats sont ausis prévus sur la chaîne : ce jeudi 1er juin à 19h30 et 23h pour la Touraine, mais aussi les 14, 15 et 16 juin entre les deux tours. Ils seront à vivre en Facebook Live dès 14h30.