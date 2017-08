Granges Collières : à la rencontre des compagnies culturelles

Elles sont installées au cœur du nouveau jardin des Deux-Lions.

Les Granges Collières font leurs portes ouvertes avant l'inauguration officielle !

Depuis début 2016, la ville de Tours rénove le bâtiment des Granges Collières et son jardin situés 53 Avenue Jean Portalis, aux Deux-Lions près de la fac de droit. Le bâtiment est occupé depuis octobre 2016 par 6 structures culturelles locales (Compagnie Mobius Band - Théâtre - direction artistique Pauline Bourse, Compagnie I.G.I - Danse Contemporaine - direction artistique chorégraphe Sophiatou Kossoko, Compagnie Tours Sound Painting Orchestra - Pluridisciplinaire - direction artistique Angélique Cormier, Compagnie Groupenfonction - Pluridisciplinaire - direction artistique Arnaud Pirault et Zoé Benett, Compagnie Théâtre des Trois Clous - Théâtre jeune public - direction artistique Steve Brohon et Compagnie Pih Poh - Théâtre - direction artistique Ida Tesla).



Ces 6 compagnies proposent aux habitants, commerçants et riverains de les rencontrer afin de présenter leurs réalisations (installation vidéo, entrevue dansée, performances théâtrales) ce jeudi 1er juin à partir de 18h



Avant de passer, il faut réserver par téléphone au 02 47 21 62 00 ou par mail e.freville@ville-tours.fr. La soirée se poursuivra jusqu'à 22h.

