Un week-end de jeux à Tours

Pour découvrir de nouveaux jeux, notamment sur les westerns.

L’association De Cape et de Dés organise un week-end entier de jeux à Tours. Du vendredi 2 juin à partir de 19h30 jusqu’au lundi 5 juin à 17h30 en continu, vous pourrez découvrir de nombreux jeux et activités sur le thème principal mais non exclusif du Western. Cet événement se déroulera au 48 Rue Georges Courteline. L’entrée est libre et gratuite.



De Cape et de Dés est une association ayant pour but de faire découvrir les jeux de société sous toutes leurs formes : jeux de plateau (ambiance ou stratégie), jeux de rôles, murder party etc.



Les bénévoles de l’association animent des jeux au Japan Tours Festival depuis sa création, participent l’été au Festival Les Historiques organisé par le vidéaste Nota Bene et seront également présents en octobre 2017 au Games Tours Festival.



Pour en savoir plus : decapeetdedes@gmail.com.