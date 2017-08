La journée sans tabac demain au CHU de Tours

Les professionnels de l'hôpital seront mobilisés.

La Journée Mondiale Sans Tabac c'est ce mercredi 31 mai et elle est consacrée cette année à ce thème : "le tabac, une menace pour le développement".

Les objectifs de cette campagne sont multiples selon le CHU de Tours qui y participe : limiter les conséquences négatives de la culture (utilisation des pesticides, déforestation), de la fabrication, du commerce et de la consommation de tabac.

Le tabagisme provoque près de 6 millions de décès annuels dans le monde, chiffre qui est appelé à augmenter et pourrait être plus de 8 millions de décès chaque année d'ici à 2030 sans une intensification de l'action. Un des objectifs est donc de réduire d'un tiers le taux de mortalité prématurée due au tabac d'ici 2030.

Les mesures anti-tabac mises en œuvre en France sont de plus en plus soutenantes : paquets neutres, MOI(S) sans tabac, forfait de 150€ par an et par fumeur.

C’est pour aborder ces multiples aides et la prise en charge possible que l'unité de tabacologie du CHU de Tours est à la disposition des fumeurs ce mercredi 31 mai de 10h à 17h (stand dans le hall B1A à Bretonneau).

D'après communiqué.