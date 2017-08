Une journée pour se bouger entre collègues au bord du Cher

C'est jeudi, et en plus il va faire beau.

Ce jeudi 1er juin à 16h au Pôle Nautique du Cher à Tours vous pourrez vous lancer dans un défi multisports avec vos collègues en participant au Challenge inter-entreprises « Bouge ta Boîte », accessible à toutes les entreprises quelle que soit leur taille.



Cet événement est un rassemblement sportif et festif organisé par la Jeune Chambre Economique de Tours en collaboration avec la Ligue du Centre-Val de Loire du Sport d’Entreprise.



Ce challenge opposera des équipes de 6 compétiteurs sur un relais autour de 3 disciplines : le VTT, la Course à pied et le Canoë. A travers cette compétition sportive amicale, les équipes inscrites vont représenter leur entreprise.



« Bouge ta Boîte » permet aux participants de tisser du lien social en s’appuyant sur le sport comme vecteur de santé, de bien-être, de cohésion et d’entraide. A l’issue de l’épreuve, un repas festif sera organisé pour célébrer l’ensemble des équipes et récompenser les meilleures.



Pour participer : contact@bougetaboite.fr / contact@lcse-sportentreprise.fr





D'après communiqué.