La Fête du Vélo de Tours c'est samedi

Avec notamment une bourse aux vélos.

On est d'accord qu'avec l'été qui approche, les températures qui montent et le Soleil qui est souvent présent, il y a de quoi avoir envie de pédaler cheveux au vent. Comme chaque année, le Collectif Cycliste 37 chapeaute la Fête du Vélo de Tours, et ce sera encore une fois sur la Place Anatole France.

Le programme sera riche avec des animations pour adultes et enfants, un village vélo et une véloparade à 15h, des initiations, un prêt de Vélociti (les vélos de Fil Bleu à louer), la possibilité d'essayer des vélos électriques... Tout ça de 10h à 18h.

Autre événement de la journée : la bourse aux vélos d'occasion des particuliers. Dès 10h, vous pourrez venir déposer vos vélos à vendre, et ce jusqu'à 13h. Dès 14h30, la vente sera ouverte aux visiteurs jusqu'en fin d'après-midi (paiement en espèce avec pièce d'identité obligatoire).

Plus d'infos sur le site du CC37.