Grand forum emploi mercredi à Tours : ce qui vous attend

800 offres d'emploi et d'alternance seront à pourvoir.

Mercredi, de 9h à 17h, l'Hôtel de Ville de Tours va se transformer en agence géante pour l'emploi, un an après sa précédente édition : ce sera le forum Tou(r)s pour l'Emploi et l'Alternance organisé notamment dans la grande salle des fêtes de la mairie que 67 entreprises et 29 organismes de formation vont investir pour proposer leurs offres de contrats ou d'alternance. Les domaines concernés : services à la personne, transport, grande distribution, restauration, environnement, banques, administratif... Un pôle sécurite-défense sera également installé.

Selon la mairie de Tours, associée à la Mission Locale ou encore la Chambre de Commerce et d'Industrie de Touraine, pas moins de 800 offres de travail ou de formation seront proposées pour les visiteurs. En 2016, une cinquantaine d'entreprises, 24 organismes de formation et 600 offres étaient disponibles pour la 2ème édition de l'événement. 2 000 visiteurs avaient parcouru les différents stands au fil de la journée (impossible en revanche de savoir combien ont réellement trouvé un job ou un cursus de formation après leur passage, un communiqué sur le sujet promis l'an dernier n'est jamais arrivé dans notre boîte aux lettres et notre relance sur le sujet la semaine dernière a seulement abouti à l'envoi du communiqué de presse de cette édition 2017, car la plupart des entreprises semble rechigner à produire un bilan de la journée... Le fait que beaucoup reviennent doit signifier qu'elles y trouvent leur compte...).

Le parrain de la manifestation cette année : Yvan Bourgnon, surnommé le gladiateur des mers qui évoquera son tour du monde en solitaire et son expérience pour rebondir après un échec. A noter que la liste des exposants et le plan du forum seront disponibles dans une application smartphone (accessible sur Google Play uniquement) : Itisalon. Elle permettra aux demandeurs d'emploi de se créer un itinéraire personnalisé en fonction de leur profil. Le projet a été réalisé par Polytech Tours avec Tek'In et l'Ecole de la 2ème chance. Des tablettes tactiles seront aussi disponibles sur place pour se faire guider ainsi qu'un accueil physique et humain dans le hall de l'Hôtel de Ville pour répondre à vos questions.

Le programme des conférences :

- Un emploi pour ma planète (tri des déchets, utilisation des produits phytosanitaires...), salle Anatole France dès 10h30 et jusqu'à 11h30. De 11h30 à midi, il sera question du traitement de l'eau et des risques d'inondations.

- 14h30 : l'heure de la conférence du parrain, Yvan Bourgnon.