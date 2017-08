Soirée Lecture Dessinée à Tours

Dans le cadre du festival Théâtre en Livres.

Le jeudi 8 juin à 19h30, dans le cadre du festival Théâtre en livres, vous pourrez découvrir la lecture théâtrale dessinée avec Vincent Debats et Dominique Richard à la librairie Libr'Enfant à Tours, 48 rue Colbert.



Cette rencontre est gratuit et pour tous publics, enfants, jeunes et adultes sont les bienvenus.



Vincent Debats est plasticien et scénographe. Il crée avec Dominique Richard des spectacles au sein du collectif Râ – Théâtre en chemin et signe depuis l'origine les dessins qui accompagnent les publications des pièces de Dominique Richard aux éditions Théâtrales.



Dominique Richard est auteur et comédien. Il vit et travaille à Tours. Les éditions Théâtrales ont publié ses neuf pièces pour la jeunesse. Son dernier texte, "Les Discours de Rosemarie", est paru en 2016.



Pour découvrir toute la programmation du festival Théâtre en livres c'est ici.

D'après communiqué.