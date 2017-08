Gagnez vos places pour vous faire hypnotiser par Messmer à Tours

Il revient au Parc Expo le 10 juin.

Ferez-vous le kangourou dans les allées du parc des expositions de Tours ? Vous endormirez-vous d'un coup sur la scène sans rien pouvoir contrôler ? Vous allez bientôt le savoir car Messmer revient à Tours.

Habitué des plateaux télé de TF1 où il hypnotise les stars, il fait aussi ça toute l'année avec le public, en tout cas celui qui est réceptif à sa technique. Bluffant pour ceux qui montent sur scène avec lui, amusant pour les autres, le spectacle est drôle et imaginatif, souvent totalement incongru.

Alors voulez-vous tenter l'expérience ? A l'occasion de son passage au Parc Expo le 10 juin, Info-Tours.fr et 1er Rang vous offrent 10 places pour assister à la représentation de celui qui a déjà tenté d'hypnotiser plus de 500 000 spectateurs après avoir commencé à exercer cet art à 9 ans et qui organise des spectacles depuis ses 15 ans.

Pour gagner, écrivez-nous avec toutes vos coorodnnées : contact@info-tours.fr. Votre mail doit nous parvenir avant ce vendredi 2 juin à midi. Les gagnants seront ensuite recontactés par mail.

Les places pour le spectacle sont par ailleurs en vente dans les points de vente habituels pour 39€50 à 49€50 selon les catégories ou au 02 31 50 32 30.