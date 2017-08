4 jours en accès libre pour Jazz à Tours

Afin de découvrir ses formations musicales.

Lieu d'éclosion de nombreux artistes locaux, l'école de musique Jazz à Tours (située entre le Boulevard Heurteuloup et le Musée des Beaux-Arts) organise des portes ouvertes pour ses cours du lundi 5 au jeudi 8 juin. A noter que, chaque année, 350 musiciens passent par l'école qui participe à une cinquantaine d'événements culturels dans l'année (le prochain le soir du 8 juin à la guinguette).

Sur 4 jours, amateurs ou futurs professionnels pourront donc assister à tous les cours (ateliers de pratique collective (musiques actuelles, jazz, funk, tzigane, jazz vocal...), cours d’instrument (guitare, batterie, basse, violon, piano, chant, sax, trompette...), MAO (Ableton) ou théorie.

Ces cours ont donc lieu entre le lundi 5 et le jeudi 8 juin, souvent en fin d’après-midi ou en soirée, pour plus d’infos, le détail des cours et les horaires : 02 47 66 55 97. Les inscriptions pour l’année 2015-2016 débuteront aussi la semaine du

5 juin.

Avec communiqué, photo Rémi Angeli.