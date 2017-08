LEGISLATIVES : Découvrez tous les candidats en Indre-et-Loire

Ils sont 66 mais seuls 5 seront élus.

Après la présidentielle, place aux élections législatives. Le scrutin aura lieu les 11 et 18 juin pour élire les 577 députés qui voteront les lois à l'Assemblée Nationale pendant 5 ans. Ce vote est au moins aussi important que pour élire le chef de l'Etat car de son issue dépendra la capacité d'Emmanuel Macron à gouverner avec une majorité d'élus qui lui sont favorables ou alors à devoir créer des alliances avec différents groupes politiques selon les textes qu'il voudra faire adopter avec son gouvernement.

En Indre-et-Loire, on élit 5 députés dans 5 circonscriptions. La 1ère concerne une grande partie de la ville de Tours, la deuxième le nord-ouest du département (Amboise, Montlouis...), la 3ème le Lochois mais aussi St Avertin ou Chambray, la 4ème c'est le Chinonais + Joué-lès-Tours ou Ballan-Miré et la 5ème Bourgueil, Langeais, St-Cyr-sur-Loire et une partie de Tours Nord. Actuellement, la 1ère, la 3ème et la 4ème sont à gauche avec les députés Jean-Patrick Gille, Marisol Touraine et Laurent Baumel qui se représentent, dont Marisol Touraine qui compte s'inscrire dans la majorité d'Emmanuel Macron, pas les deux autres. La droite a la 2ème et la 5ème. Claude Greff se représenté en Amboisie, pas Philippe Briand.

On notera que ce scrutin attise les candidatures : minimum 12 et jusqu'à 14 ! Forcèment cela va entraîner un éparpillement des voix. Pour se qualifier au second tour il faut finir à la 1ère ou seconde place ou alors avoir réuni 12,5% des voix des électeurs inscrits (et non des suffrages exprimés), ce qui est difficile si l'abstention est forte. Cette règle devrait néanmoins entraîner des triangulaires voire des quadrangulaires dans le département.

Voici la liste complète des candidats avec leurs suppléants (à noter que sur la 3ème circonscription, Numa Grange a vu sa candidature refusée suite à un jugement du tribunal administratif d'Orléans ce 22 mai. Toutes les pièces nécessaires au dossier n'étaient pas founies notamment concernant sa suppléante) :

1ère circonscription (14 candidats) :



CONTE Philippe avec BARTKOWIAK Stanislas

LAKIERE Emmanuel avec CAYET Jean-Baptiste

GILLE Jean-Patrick avec ZULIAN Florence

LEMA Léonard avec VERDIER Rose-Lyne

BALLESTEROS Céline avec MAILLÈRE Boris

LOIRE Maria avec JACQUOT Denis

BĖJEAU Lionel avec FERNIQUE Alexandre

LECARDONNEL Laurence avec PROTIN Jean Guy

DE JORNA Bruno avec VERDILLON Florence

BOURDIN Claude avec YAMBA-TAMBIKISSA Inès

DUPIN Christophe avec GALLOT-LAVALLEE Armelle

ZICCA Mathilde avec SANIAL Jonathan

BRUNET Anne avec CHERBLANC Etienne

CHALUMEAU Philippe avec HAUET Elisa



2ème circonscription (14 candidats) :

COSTE Fabien avec MAAREK Michèle

LAMOUREUX Alexis avec MARIE Claire

De LA RUFFIE Stanislas avec MARGOT Elisabeth

RUDEAUT Catherine avec MOREAU Catherine

NOBILEAU Frédéric avec BOUTAULT Isabelle

DUFOURG Arthur avec BAVEREL Cécile

LABARONNE Daniel avec MICHEL Claire

BERGERARD Virginie avec LEPICQ Murielle

MORIN Pierre avec RETSIN Natacha

LELANDAIS Marc avec COURGEAU Claude

GREFF Claude avec LOUAULT Vincent

GAUDRON Isabelle avec GUENAND Bernadette

LONJON Valérie avec BERTHIER Christophe

BEAUGENDRE Eric avec RICHER Claude



3ème circonscription (13 candidats) :



JOUHANNAUD Thomas avec DEGUET Michel

ANGENAULT Marc avec GAULTIER-BRAULT Geneviève

RUBEL Philippe avec GIRAULT David

KUKULSKI Eva avec FAURY Matthieu

ADOLPHE Sylvie avec BONNET Jean-Marie

DECROP François-Xavier avec GARCIA-CARPENTIER Sandrine

de PREVOISIN Robert avec NEYRAND Marie-Anne

LEBERT Ronan avec DAUBAIL Patricia

PELTIER Marie-Agnès avec MOULIN Bernadette

AUCONIE Sophie avec DUBOIS Gérard

DELORE Claire avec ETESSE Patrick

TOURAINE Marisol avec BEFFARA Jean-Marie

HAGE Marie-Pierre avec CORNET Nathalie



4ème circonscription (12 candidats) :



De VRIES Geoffroy avec PETROVIC Milica

VALIN Véronique avec QUESSON Jérôme

HERVÉ Sophie avec GABILLET Alain

PÉAN Véronique avec POTTIER Jean-Michel

GENDRON Michel avec HAAS Betsabée

COLBOC Fabienne avec BRECHAT Laurent

VEZIN Nadia avec BOUILLON Dominique

BAUMEL Laurent avec BOUCHAUD-VIOLLEAU Valérie

POLIER Pierre avec MORIN DE FINFE Alban

PRODHOMME Jean-Jacques avec LEGENDRE Christophe

MARZOUK Kemaïs avec GAUDEMER Laurent

NOVELLI Hervé avec TUROT Valérie



5ème circonscription (13 candidats) :



CHAZAL Augustin avec DE LA BOUILLERIE Helie

DELIZ Erwan avec WILLIAMS Sarah

FORTIER Mélanie avec AZOT Sylvie

THIÉBAUT Sylvie avec LEGEAY Nicole

ROUX Françoise avec CHEMAIN Arnaud

DURAND Aurélien avec BASTIER François

BRYCHE Robert avec QUINTINO Nadine

THILLAYE Sabine avec PIRES Abel

FRACZAK Daniel avec GIOT Sylvie

BOIGARD Fabrice avec DUPUIS Brigitte

ASCAR Constance avec RENAUD Stéphane

de FOUQUIÈRES Jean avec GOLDMANN Jean-Bernard

VALLÉE Patrice avec AUNEAU Delphine



"Les candidats et leurs remplaçants figurent sur la présente liste dans l’ordre résultant du tirage au sort effectué, avant le premier tour, en vue de l’attribution des emplacements d’affichage" précise la préfecture.