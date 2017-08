Thomas Soulié, du Tarn à Tours pour le rugby

Il sera au tournoi HH7 ce week-end.

Dès vendredi, les terrains de la Vallée du Cher de Tours vont se transformer en temple du rugby pour la 21ème édition du tournoi Howard Hinton qui se dispute avec des équipes de 7 joueurs. Avant l'événement, Info-Tours.fr vous propose des portraits comme celui de Thomas Soulié (dit Poupli), 25 ans, originaire d'Albi dans le Tarn mais désormais joueur à Tours depuis 4 ans...

Quelle est ton histoire avec le rugby ?

J'ai suivi les copains au collège, à 14 ans. Puis je n'ai jamais pu arrêter malgré les demandes annuelles de ma mère... A Lavaur, on était en Alamercery A, contre le Stade, Montpellier, Narbonne,... et je jouais environ 3 minutes par match. Une catastrophe.

Et le Seven, comment ça a commencé ?



Je m'y suis mis d'abord en STAPS, avec la FAC. J'ai pu y jouer avec de supers joueurs comme Johan Demai Hamecher qui vient d'être sélectionné avec l'équipe de France. L'année suivante on a décidé avec des copains de créer les Sevener's, une équipe sur Toulouse où chaque année chacun ramène un pote pas trop mauvais au rugby et très bon en soirée. Un des meilleurs souvenirs sportifs restera notre victoire l'an dernier à Bruxelles en finale sur les Chab's. Un super match où tout le monde s'est envoyé. Les supporters choisissaient leur camp en supportant Toulouse ou Paris. On gagne à la fin en rempportant une mêlée magnifique, (j'étais talonneur) c'était très Sevens !

Un souvenir, du HH7 de Tours ?



Les dimanches matins en général sont assez... Intéressants… Un mélange de joueurs zombies et de debriefing de la soirée. Mais plus sérieusement, il y a 4 ans avec les Sevener's, nous sommes arrivés en demi-finale avec seulement 8 joueurs le deuxième jour, une super expérience, bien que dure physiquement.

Que dirais tu aux Tourangeaux pour les encourager à venir au HH7 ?



Simplement que peu de Tourangeaux s'en rendent compte mais ce tournoi est connu par les rugbymen de toute la France. Pour ma part je connaissais le Hinton avant de connaître Tours. C'est un super tournoi, probablement le plus gros et le plus intéressant du pays et depuis l'an dernier il a pris une autre dimension. Le Sevens est un sport de spectacle et ce serait dommage de ne pas y jeter un coup d'œil. Surtout que les règles et les fautes qui peuvent gêner à 15 y sont beaucoup plus claires.