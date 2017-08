Trafic et préfecture : infos pratiques du Pont de l'Ascension en Touraine

Du monde sur la route et des services fermés.

Jeudi c'est férié, et il suffit de poser la journée de vendredi pour profiter d'un week-end de 4 jours. Peu de chances qu'on vous ait appris quelque chose avec la phrase précédente, on va essayer de se rattraper sur la suite...

Pour ceux qui ont décidé de profiter de l'occasion pour bouger, voici les prévisions de Bison Futé : il voit rouge pour ce mercredi au niveau national et donc en particulier pour notre région. L'A10 risque d'être très chargée en fin de journée en direction du sud, mais aussi sans doute l'A85 vers l'ouest ou l'A71 en direction de l'Auvergne. Mieux vaut donc partir le plus tôt possible ou après 21h, d'autant que la journée de jeudi est aussi classée rouge pour les départs (le créneau 10h-13h sera le plus chargé, jusqu'à 16h sur l'A10).

Quant à la journée de dimanche, ce sera encore pire : drapeau noir pour notre région avec donc de très gros bouchons annoncés sur l'A10 en particulier en remontant vers Paris, et ce probablement jusqu'en fin de soirée, aux environs de 21h.

Vous ne partez pas ce week-end mais vous avez quand même posé votre journée pour faire des démarhes en préfecture d'Indre-et-Loire à Tours ? Allez plutôt vous promener, elle sera fermée. Pas de permis, de cartes grises ou tout autre service administratif. Retour à la normale lundi.