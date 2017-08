Guitare, blues et voix stars d'une soirée à l'Espace Gentiana

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Il y a quelques mois, nous vous avions présenté Christina Goh, chanteuse tourangelle dont la voix peut difficilement laisser indifférent. Samedi soir, elle participait à un concert "Guitare Blues et Voix" à l'Espace Gentiana de Tours Nord, soirée organisée par Concept Prod où elle s'est produite en version trio avec Gotham Djembé aux percussions et la guitariste bostonienne Catherine Capozzi. Toutes les infos sur la soirée sont ici, et les photos ci-dessous.

Claire VINSON