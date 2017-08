Une moitié de la Rue Mirabeau coupée à la circulation

Des travaux viennent de commencer.

Des travaux de renouvellement de canalisations d'adduction d'eau potable ont débuté ce lundi rue Mirabeau à Tours, entre la rue Diderot et le boulevard Heurteloup. Ils dureront jusqu'au vendredi 30 juin 2017.



Le stationnement de tout véhicule est interdit côté ouest, et la circulation est interdite dans le sens nord-sud. Seuls les riverains des rues Blanqui et des Ursulines peuvent accéder au début de la rue Mirabeau.



Les véhicules sont déviés dans le sens nord-sud par l'avenue Malraux, l'avenue Georges Pompidou et le boulevard Heurteloup. Comptez environ 5 minutes de temps de trajet en plus. Ca concerne par exemple les lignes de bus 2 et 4.