Harry Campbell-Lamerton raconte son rugby à 7

Il est attendu au Howard Hinton Sevens ce week-end à Tours.

Ce week-end, les terrains de la Vallée du Cher de Tours vont se transformer en temple du rugby pour la 21ème édition du tournoi Howard Hinton qui se dispute avec des équipes de 7 joueurs. Avant l'événement, Info-Tours.fr vous propose des portraits comme celui de l'Anglais Harry Campbell Lamerton vivant à Londres et membre des London Scottish, Hammersmith & Fulham et des MyProtein Lemurs 7s.

Son histoire avec le rugby...



Je ne jouais pas au rugby avant l'université et ai commencé en équipe universitaire. Je me suis vriament éclaté et ai joué pendant 3 saisons. Ensuite, une fois diplômé, j'ai déménagé à Londres ou j'ai intégré le club des London Scottish. En 2014, j'ai été victime d'une blessure qui a nécessité une reconstruction complète du genou et m'a tenu à l'écart des terrains pendant deux ans. Cela m'a brisé le cœur mais j'étais déterminé à retrouver tous mes moyens physiques pour rejouer.



Ses débuts au rugby à 7...



J'ai joué au 7 pour la première fois l'été où j'ai quitté la fac et suis instantanément tombé amoureux du sport. Cela rassemble une grande partie des meilleurs éléments du 15 à un rythme plus intense et, indéniablement d'une manière plus pointue. Tout ce qui accompagne le 7 en fait une vraie célébration du rugby en général et nécessite un très haut niveau de compétence, vitesse, engagement et forme physique. J'ai créé les Lemurs 7s en 2012 et ma blessure m'a permis de me focaliser plus sur le management et l'adminitration de l'équipe. Nous avons commencé à gagner certains tournois en vue, attirant l'attention et nous plaçant honorablement sur de plus gros tournois ce qui nous a amené à notre partenariat avec MyProtein, une entreprise leader sur le marché de la nutrition sportive, qui est un sponsor très impliqué dans son soutien de l'équipe.



En 2016, après un break de plus de deux ans, j'ai repris le rugby 7s en participant au Howard Hinton et, plus tard la même année, au tournoi de Dubai, et c'était fantastique de rejouer avec les MP Lemurs.

Gagner le Las Vegas Midnight 7s avec les MP Lemurs a été un moment spécial l'an dernier. Nous sommes exceptionnellement chanceux de pouvoir voyager à travers le monde, dans des endroits fabuleux, tout en pratiquant le meilleur sport au monde. Je suis extrêmement fier de mon équipe et des gars qui en font partie, et d'être un membre de la famille du 7s qui court le circuit dans une ambiance tellement incroyable.



Son avis sur le tournoi de Tours...

Le Howard Hinton est un tournoi magnifique. Je me souviens que je ne connaissais pas vraiment grand chose de cet événement, mais j'ai été très impressionné par l'organisation et la qualité des terrains. Cela amène les meilleures équipes du circuit invitationel et c'était un plaisir d'y participer. J'ai eu le chance de rencontrer Waisale Serevi (Fiji 7s superstar) and Nate Ebner (Samurai 7s, USA 7s, Olympien) qui furent tous les deux très amicaux et charmants et qui m'ont laissé quelques beaux souvenirs du tournoi.



Le Howard Hinton a quelque chose à offrir à tout le monde. Vous avez la chance de voir certains des meilleurs joueurs du monde démontrer leur talent dans la journée, et faire la fête avec les fans et le public dans la soirée si vous êtes dans la compétition amateurs. C'est une ambiance très "family friendly"; tout le monde est là pour apprécier le sport et le spectacle, et les organisateurs vous offrent une grande sélection de musique, de stands de nourriture et de boissons. Nous sommes impatients d'y retourner.