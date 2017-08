La Maison de Vélo de Tours doit être prête pour l'été

Elle proposera plusieurs services aux touristes à vélo, ou aux Tourangeaux.

C'est un projet que l'on suit depuis un moment et assez attendu par les amateurs de grandes balades à vélo à Tours et dans les environs : la Maison du Vélo est sur le point de voir le jour. Installée au 31 Boulevard Heurteuloup (tout près de la gare et du Vinci, face à l'Office du Tourisme), elle sera en travaux dès le mois prochain pour une ouverture annoncée courant juillet (pas de date pour l'instant).

D'une surface de 125m², elle fonctionnera avec 3 personnes recrutées pour l'occasion (les horaires d'ouverture n'ont pas encore été communiqués). On y trouvera d'abord un accueil pour se renseigner sur les itinéraires cyclables, les hébergements, les commerçants spécialisés sur le vélo (loueurs, réparateurs...) ou l'accessibilité à vélo des principaux lieux touristiques du Val de Loire...Les randonneurs y seront également les bienvenus.

On nous promet des conseils personnalisés, des cartes, guides et topoguides seront en vente et une tablette tactile à disposition pour préparer ses excursions. Bref, une sorte de mini Office du Tourisme spécialisé pour ceux qui aiment pédaler ou marcher, l'occasion sans doute pour la métropole de guider aussi les touristes venant de la Loire à Vélo vers le Cher à Vélo ou l'Indre à vélo à proximité de Tours afin qu'ils restent plusieurs jours en Touraine au lieu de filer vers l'ouest ou l'est et ne s'arrêtent ici que pour un passage.

Cette Maison du Vélo (au nom encore non définitif, Cyclolab est évoqué), sera aussi un lieu central pour les cyclistes qui pourront y prendre une douche, faire quelques réparations (gonfleur de pneus ou outils seront mis à disposition gratuitement dans un atelier) voire utiliser la petite cuisine le temps d'une pause repas (plaque électrique, frigo et micro-ondes seront à disposition ainsi qu'une fontaine à eau + des distributeurs de boissons et... friandises, même si ce n'est pas l'aliment le plus sain que l'on connaisse...). Bonne nouvelle : il y aura également de quoi recharger les vélos à assistance électrique. Des consignes pour les bagages (payantes) seront enfin installées dans le bâtiment.

Cette maison du Vélo représente un investissement de 210 000€, dont 150 000€ pour la métropole et 60 000€ pour la région.

Photo : Tours Métropole.