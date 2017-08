Nuits Electro : la fête à l'état pur

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

La fête avait déjà commencé dans le bus se rendant au parc expo de Tours samedi soir... Fil Bleu affichait complet ne pouvant d'ailleurs pas prendre tous les passagers décidés à danser. Pour la deuxième soirée consécutive ce week-end, le Grand Hall est devenu la plus grande discothèque de la région à l'occasion des Fourchettes Soniques et des Nuits Electro (dont c'est la troisième édition), ce week-end d'après Foire qui prolonge un peu l'événement et fait la jnction avec la fin de la fête foraine (qui tirait par ailleurs son traditionnel feu d'artifice ce 20 mai depuis les bords du Cher).

Du monde, donc. Beaucoup, beaucoup de jeunes pour profiter de la crème des DJs arrivés en Touraine dès vendredi : Don Diablo, Martin Solveig, W&W, Quentin Mosiman ou encore Michael Calfan. Ca fait de belles images que l'on vous propose de découvrir ci-dessous...

James TECHER