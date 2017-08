Manif et réunion publique pour les syndicats du CHU de Tours

Ce sera mardi, contre les suppressions de postes et de lits.

Alors que d'ici dix ans le CHU de Tours va se transformer avec notamment un regroupement sur deux sites (Trousseau et Bretonneau) et une reconstruction de l'hôpital de Chambray-lès-Tours, plusieurs syndicats dont la CGT et FO ont entamé un bras de fer contre les 400 suppressions de postes et 350 fermetures de lits qui sont annoncées. 3 blocs opératoires sur 6 et 16 salles d'opération sur 54 sont aussi menacés.

"Nous refusons ce plan d’austérité qui menace le CHU et par conséquent tous les hôpitaux du département, aggraverait les conditions de travail des agents et détériorerait la qualité de ce service public dû aux usagers et aux patients" estime l'intersyndicale qui manifestera ce mardi 23 mai dès 14h30 depuis Bretonneau jusqu'à Jean Jaurès avant l'organisation d'une réunion publique le même jour à 18h30 aux Halles de Tours, salle polyvalente du 1er étage.