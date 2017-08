Connaissez-vous vraiment les châteaux de la Loire ?

Le Petit Futé a sorti son nouveau guide sur 4 départements.

Nous sommes un peu tous pareils : Tours et la Touraine on adore, on en parle avec passion. Mais en fait on se fait rarement un trip dans les 50km autour de chez soi. Sauf si des amis ou de la famille passent dans le coin. Alors si du monde a réservé votre chambre d’amis dans les prochaines semaines ou cet été, voici peut-être de quoi préparer leur venue avec la version 2017-2018 du guide Petit Futé dédié aux châteaux de Loire, et regroupant 4 départements : l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Maine-et-Loire et le Loiret.

« Ce guide est dédié aux touristes et aux Tourangeaux qui veulent découvrir la Touraine qu’ils ne connaissent pas » explique Alexandre Blond, l’un des auteurs. « Pour chaque château ou musée on a indiqué le grand événement de l’année. Désormais ils ont tous leur animation. On aime bien aussi chercher les châteaux et lieux intimistes comme l’Islette, le château du Champ Chevrier, le Musée du Fossile, ou celui dédié au cuir à Château-Renault. »

Ajoutez à cela un guide sur la faune, la flore, les produits du terroir, les balades... « On recense aussi les principaux festivals, les événements de cette année autour des jardins avec évidemment Villandry mais surtout l’événement de l’année de Chambord qui a inauguré récemment ses jardins à la française. »

Au fil des pages, on trouvera par ailleurs de bonnes adresses à proximité des best sellers touristiques : des bistrots, restaurants gastronomiques ou guinguettes insolites sans oublier des vignerons, « ceux qui parlent bien de leur vin, font du bio et ont quelque chose d’intéressant à proposer » détaille Alexandre Blond qui liste ses coups de coeur : un nouveau salon de thé à Bourgueil, l’appellation touraine chenonceaux, Volupia pour un restau avec ambiance troglodyte, le restaurant locavore du château du Rivau ou le nouveau bar à huîtres de Loches.

O.C.