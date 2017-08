CASTINGS : Deux tournages en juin en Touraine

De nombreux figurants sont recherchés, notamment des personnels de santé.

Le mois prochain, deux tournages sont prévus en Touraine et deux appels à figurants viennent donc d'être lancés :

Dans un premier temps, le casting est ouvert pour "L’ordre des médecins", un long métrage réalisé par David Roux, avec Jérémie Reignier ("Cloclo", "Saint Laurent",..) , Marthe Keller ("La Demoiselle d'Avignon", "Marathon Man",...), Zita Hanrot (César du meilleur espoir féminin en 2016 pour "Fatima").

Le film prend pour cadre le milieu hospitalier au travers d'un médecin aguerri qui travaille dans un service de soins intensifs et dont la vie sera bousculée quand il apprend que sa mère est admise à l'hôpital dans un état critique.



Le film sera principalement tourné dans un hôpital tourangeau et ce sont essentiellement des professionnels de santé qui sont recherchés, 200 hommes et femmes de tous âges, qui incarneront le personnel de l’hôpital (médecins, infirmier(e)s, aides-soignants, internes, brancardiers...) et à qui il sera demandé de reproduire des gestes professionnels. Parmi les figurants, il faut aussi une femme de 60 / 70 ans, d'1m73, taillant 36 / 38 en confection haut et bas, 38 en chaussure, pour incarner une patiente...



Pour s’inscrire, il faut se rendre sur ce site, télécharger une fiche d’inscription qui est à renvoyer renseignée (téléphones, date lieu naissance, n° sécurité sociale, disponibilités en juin... Le tout accompagné de deux photos récentes à mettre dans un mail à castingcentre@gmail.com



"La journée de figuration est rémunérée 90 € brut. Seules les personnes retenues seront appelées" précise la société de casting..



Le 2eme film se déroule à la fin des années 70, et le casting figuration se concentre sur la recherche de 10 hommes de 30/50 ans, aux cheveux mi longs style années 70 80, qui incarneront des ouvriers d'un chantier et de 30 femmes de 30/50 ans qui incarneront les clientes stylées venues assister à un show cabaret. Les modalités d'inscription sont les mêmes que précédemment.