Dimanche matin, on nettoie la Gloriette en courant

Nouvelle sortie du groupe Run Eco de Tours.

Après deux passages au bord du Cher et autant en bord de Loire cette année, le concept de Run Eco Team de Tours se déplace pour sa cinquième édition prévue ce dimanche 21 mai.

On rappelle l'idée : une fois par mois, plusieurs dizaines de personnes motivées partent marcher ou courir avec un sac poubelle en main pour ramasser les déchets laissés dans la nature, des plus classiques (bouteilles, sacs en plastique...) aux plus insolites.

Cette fois, deux randos sont prévues dans le secteur de la Gloriette, le parc urbain proche des Deux-Lions et de Joué-lès-Tours voyant revenir le monde avec les beaux jours, et donc les incivilités.

Au programme : environ 8km d'efforts.

Le rendez vous est donné à 9H50 pour les marcheurs pour un départ à 10H00. Et à 10H15 pour les runners pour un départ à 10H20.

Petit rappel, les gens peuvent rejoindre le groupe « Run Eco Team Tours »sur Facebook afin d'être tenus informés des dernières actualités.