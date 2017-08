Concert de musique indienne à Tours

3ème édition ce samedi.

Pour la troisième année consécutive NAWAB KHAN et son ensemble THE MANTRA nous propose une soirée de musique indienne à la salle Ockeghem.



NAWAB KHAN est issu d'une famille de musiciens qui jouent à la cour des maharajas de Jodhpur depuis huit générations. Il pratique un instrument assez rare, le santoor.



Le répertoire de son groupe, THE MANTRA, est à la croisée de la musique soufie, de la tradition classique indienne et du répertoire traditionnel rajasthani. Il utilise des textes de différentes traditions religieuses, dans un esprit de paix et d'harmonie. Il s'est produit au World Sufi Spirit Festival de Jodhpur et de Nagaur, à Fès (Festival des musiques sacrées), Stuttgart, Bruxelles, Genève, Salzbourg, Rome, et en France, à Paris (Centre Mandapa), Uzès (Festival « Autres Rivages »), Bordeaux, Poitiers, Tours...



SIKANDER KHAN, le chanteur et joueur de kartal du groupe est réputé dans la communauté des Langas, musiciens traditionnels du Rajasthan. Il s'est produit sur de grandes scènes indiennes et internationales, notamment au Festival des musiques sacrées de Fès en 2016.



Samedi 20 mai 2017 - 20 h 30

Salle Ockeghem - 15 place Châteauneuf - 37000 Tours

15 € (réduit 12 €)

Réservations : 07 68 35 26 86 ou 02 47 27 08 80 ou lionelbrard1@gmail.com

D'après communiqué.